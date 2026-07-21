محافظ الدقهلية يتابع حملة التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومصادرة 9 قطع بحي شرق

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، تم خلالها ضبط ومصادرة، 5 جهاز بازوكا، 2 جهاز جي ام صغير، جهاز جي ام كبير، جهاز تسجيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.