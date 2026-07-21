وزير الإنتاج الحربي ومحافظ الدقهلية يفتتحان مصيف أبو زعبل بعد تطويره | صور

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستثمار في رأس المال البشري بقطاع الإنتاج الحربي، ووضع العامل أولوية، وتوفير بيئة عمل مواتية وحياة كريمة للعاملين، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والأمان الصناعي، ومواصلة تحسين الأداء وتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز كفاءة منظومات العمل، جاء ذلك خلال لقائه مع السيد طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة، بحضور مسؤولي الجانبين، في إطار زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح مصيف شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بجمصة.

وعقب اللقاء، توجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه محافظ الدقهلية، إلى مقر مصيف العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربي) داخل مدينة جمصة، والذي يأتي افتتاحه في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تحرص على تنفيذها الوزارة ومن بينها تطوير الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين.

الاستثمار في العاملين ورعايتهم هو استثمار في مستقبل الصناعة الوطنية

بدأت الفعاليات بقيام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح مصيف شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة رسميًا، بحضور محافظ الدقهلية، وتم زيارة عدد من الوحدات السكنية بالمصيف للوقوف على مظاهر التطوير على أرض الواقع.

وشهد الافتتاح عرضًا تقديميًا حول مصايف الإنتاج الحربي بمدينة جمصة، تلاه عرض فيلم حول أعمال التطوير الشامل لمصيف العاملين بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، والتي شملت إنشاء عدد (4) عمارات بإجمالي (35) وحدة سكنية، مجهزة بأثاث وأجهزة جديدة، إلى جانب القيام بأعمال الرصف المطلوبة، ليكون المصيف بالشكل اللائق الذي يحقق أعلى درجات الراحة للعاملين وأسرهم.

وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح، أشار "جمبلاط" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير سبل الدعم والرعاية للعاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لكل نجاح يتحقق، مضيفًا أن الاستثمار في رأس المال البشري للوزارة والجهات التابعة لها هو استثمار في مستقبل الصناعة الوطنية.

وأعرب الوزير عن تقديره لكل العاملين بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وجهودهم المخلصة للحفاظ على مكانة الشركة وتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، معربًا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق لكل العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربي) وكافة شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

ومن جانبه، أشاد السيد طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بما بُذل من جهود كبيرة في تطوير ورفع كفاءة مصيف شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، مؤكدًا أن افتتاح المصيف يمثل إضافة حضارية جديدة لمدينة جمصة، ويعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، بما يسهم في دعم المقومات السياحية والترفيهية بالمحافظة.

وثمّن محافظ الدقهلية الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي والعاملون بها، مؤكدًا أنهم يمثلون أحد أهم دعائم القوات المسلحة والصناعة الوطنية، ويسهمون بجهودهم في تنفيذ المشروعات القومية ودعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يجعلهم جديرين بكل أوجه الدعم والرعاية.

وأكد السيد "طارق مرزوق" حرص محافظة الدقهلية على تعزيز أوجه التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.