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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي: تطوير منظومة إنتاج الذخائر وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة المتخصصة في إنتاج الذخائر، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة  الجديدة، لمتابعة سير العمل وبحث خطط تطوير القدرات التصنيعية.

تعاقدات توريد الذخائر

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ تعاقدات توريد الذخائر، ومستجدات العملية الإنتاجية داخل الشركات، ومعدلات الإنتاج ، إلى جانب الإجراءات المستهدفة لرفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك العمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخائر بالتوقيتات المحددة وبالمواصفات القياسية لمختلف الذخائر المنتجة داخل شركات الإنتاج الحربي

وأكد "جمبلاط" أن تطوير منظومة إنتاج الذخائر وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر البشرية المتخصصة، مع الالتزام بمعايير الجودة والدقة، يمثل أولوية في المرحلة الحالية، بما يدعم رفع الكفاءة وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

تعميق التصنيع المحلي 

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون الوطني، من خلال توطين التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من القدرات الصناعية المتاحة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التصنيعية المحلية ، ويُعد تطوير إنتاج الذخائر ركيزة استراتيجية لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بما يرسخ قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الدفاعية من خلال قاعدة صناعية وطنية قوية.

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