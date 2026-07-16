ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن

أكد الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أن منتخب الأرجنتين استحق التأهل إلى نهائي كأس العالم، رغم الصعوبات التي واجهها في جميع مبارياته بالأدوار الإقصائية، مشيرًا إلى أن قدرة الفريق على العودة في النتيجة تعكس خبرته الكبيرة وشخصية البطل.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، إن السيناريو الذي شهدته مواجهة الأرجنتين أمام إنجلترا كان مشابهًا لما حدث في مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الأرجنتيني.

عبقرية ميسي صنعت الفارق

وأوضح أن المنتخب الأرجنتيني اعتاد تحقيق الانتصارات بصعوبة في الأدوار الإقصائية، مضيفًا: "الأرجنتين كل المباريات اللي لعبتها في الأدوار الإقصائية بتكسب بصعوبة، لكن ده بيدل على إنها منتخب متمرس بيعرف يكسب، وحتى لو متأخر في النتيجة بيقدر يرجع بفضل عبقرية ميسي".

مواجهة إنجلترا تنصف حسام حسن

وأشار عبد الرحيم إلى أن ما حدث في مباراة إنجلترا يُعد بمثابة رد عملي على الانتقادات التي تعرض لها المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بسبب أسلوبه الدفاعي في الدقائق الأخيرة خلال مواجهة الأرجنتين.

واختتم تصريحاته قائلًا: "اللي حصل في المباراة إيجابي لكابتن حسام حسن، لأن إنجلترا بدفاعها الأقوى من منتخب مصر حاولت تقفل المباراة في الدقائق الأخيرة، وبرضو الأرجنتين قدرت تسجل هدفين وتنهي اللقاء في الوقت الأصلي، وده معناه إن الموضوع مكانش خطأ فني من حسام حسن".