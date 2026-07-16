قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تحبط ‏شحنة أسلحة لحزب الله قادمة من العراق
ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة
حريق ضخم يقتل 11 طفلا في الجزائر ويصيب 19 آخرين
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو
وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة
26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة
تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق
بعد 16 عامًا من الغياب.. صاحب مشهد «أنا اللي أكلت الجبنة» يستغيث: «ساعدوني أنا شغال في المعمار»
الدواجن تواصل الهبوط.. الكيلو يعود إلى 65 جنيهًا والبيض يحافظ على استقراره
إصابة ملاحظة بلجنة ثانوية عامة في العبور بحالة إغماء ونقلها للمستشفى
موجة حر شديدة تضرب تونس .. وتحذيرات صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي ماريا يوجه رسالة للاعبي منتخب الأرجنتين: أستمروا في الاستمتاع وسنسعد

دي ماريا
دي ماريا
عبدالله هشام

أعرب أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين السابق عن سعادته بفوز بلاده على إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم 

وقال دي ماريا خلال تصريحات صحفية : لا يمكننا أن نطلب منهم أكثر من ذلك، لا يسعنا إلا أن نشكرهم كل يوم في حياتنا على ما فعلوه من أجل كرة القدم وللشعب الأرجنتيني.

وواصل: لقد عشنا 5 أو 6 سنوات من المجد والعاطفة في عيش لحظات فريدة، وهذا بفضلكم، جيل من الشباب عرف معنى ارتداء قميص المنتخب الوطني، ولم يرهبهم ذلك العبء الثقيل الذي كان يثقل كاهلنا منذ سنوات.

وأكمل: أريد فقط أن أقول لهم شكراً جزيلاً على نهائي جديد وعلى كل ما يقدمونه للأرجنتينيين، لقد نسيت شيئاً، استمروا في الاستمتاع، لأنكم إذا استمتعتم فنحن سعداء.

موعد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا

واصل منتخب الأرجنتين رحلته الناجحة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية المرتقبة، التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى حصد لقب كأس العالم 2026 واعتلاء عرش الكرة العالمية، بعدما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ النهائي عقب فوزه على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، ليعد النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة.

منتخب الأرجنتين الأرجنتين دي ماريا إنجلترا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ميسي ويامال

قصة لا تُصدق.. يامال وميسي من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

مواجة التلوث

برنامج تدريبي لتنمية قدرات العاملين على مواجهة التلوث البحري وكوارث البيئة

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي: تطوير منظومة إنتاج الذخائر وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة

الإحصاء: مصر في المرتبة 20 من بين 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ 2025

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد