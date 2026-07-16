دي ماريا يوجه رسالة للاعبي منتخب الأرجنتين: أستمروا في الاستمتاع وسنسعد

أعرب أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين السابق عن سعادته بفوز بلاده على إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم

وقال دي ماريا خلال تصريحات صحفية : لا يمكننا أن نطلب منهم أكثر من ذلك، لا يسعنا إلا أن نشكرهم كل يوم في حياتنا على ما فعلوه من أجل كرة القدم وللشعب الأرجنتيني.

وواصل: لقد عشنا 5 أو 6 سنوات من المجد والعاطفة في عيش لحظات فريدة، وهذا بفضلكم، جيل من الشباب عرف معنى ارتداء قميص المنتخب الوطني، ولم يرهبهم ذلك العبء الثقيل الذي كان يثقل كاهلنا منذ سنوات.

وأكمل: أريد فقط أن أقول لهم شكراً جزيلاً على نهائي جديد وعلى كل ما يقدمونه للأرجنتينيين، لقد نسيت شيئاً، استمروا في الاستمتاع، لأنكم إذا استمتعتم فنحن سعداء.

موعد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا

واصل منتخب الأرجنتين رحلته الناجحة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية المرتقبة، التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى حصد لقب كأس العالم 2026 واعتلاء عرش الكرة العالمية، بعدما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ النهائي عقب فوزه على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، ليعد النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة.