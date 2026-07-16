قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
‎تصعيد بالغ الخطورة.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
مكتبة الإسكندرية.. الفنون قوة ناعمة تحمي الهوية وتصنع الإنسان
وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. وعبدالحكيم عبدالناصر ينعاها
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا
مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026
المليارديرات الهاربون من ضريبة الثروة في كاليفورنيا يواجهون تدقيقا صارما
سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة
محافظ أسيوط: حملات مفاجئة على المخابز البلدية بحي غرب لضمان جودة الخبز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد الشرقاوي: لا مؤشرات على إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إعادة توزيع درجات أي من مواد امتحانات الثانوية العامة 2026، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية لم ترصد مشكلات تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.

اللجان الفنية لم ترصد أي مشكلات

وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، إن اللجان الفنية المعنية بمراجعة الامتحانات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات في الامتحانات السابقة، سواء في مادتي الكيمياء أو الفيزياء.

وأضاف: "حتى الآن لم يظهر أي شيء، وأعتقد أن اللجان الفنية أبدت رأيها بأنه لا توجد أي مشكلة في الامتحانات السابقة، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

لا نية لإعادة توزيع الدرجات

وأوضح أن أي قرار بإعادة توزيع درجات مادة معينة يجب أن يُعلن فور انتهاء الامتحان إذا ثبت وجود مشكلة كبيرة أو تزايدت الشكاوى بشأنها، لافتًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وسارت بصورة منضبطة.

وأضاف: "لم نرَ أي اعتراض من اللجان الفنية على مادة أو سؤال معين، أو أي نية لإعادة توزيع الدرجات، ولذلك في تقديري لن يطرأ أي تغيير على امتحانات الثانوية العامة".

التصحيح الإلكتروني يعزز العدالة

وتحدث الشرقاوي عن نظام التصحيح الإلكتروني، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في توظيف التكنولوجيا لتحقيق العدالة بين الطلاب، موضحًا أن الاعتماد على التصحيح الإلكتروني يقلل من تأثير العامل البشري، الذي قد يتأثر بالحالة النفسية أو الإرهاق أثناء التصحيح، بما يسهم في رفع دقة رصد الدرجات وسرعة إعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

ورجح المتخصص في شؤون التعليم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس، موضحًا أنه عقب إعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلمات، ثم تبدأ مرحلة تنسيق القبول بالجامعات واختيار الكليات، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2026 الكيمياء الفيزياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

جوهر نبيل يقود زمن الأحلام الكبرى .. وإدريس يطرق باب أولمبياد 2040 مع صوفي لوران

ميسي

انسان فضائي.. أحمد شوبير يشيد بميسي: مستحيل يكون كائن كروي

منتخب الأرجنتين

سكالوني يغازل الجماهير الإسبانية قبل نهائي كأس العالم بسبب ميسي

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد