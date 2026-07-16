شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المنتظرة بين الأهلي ووالد زيزو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس موقف النادي الأهلي من عقد أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تتجه لتطبيق سياسة جديدة تتعلق بسقف التعاقدات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "زيزو نجم كبير ومفيش خلاف عليه، لكن موسمه الأول مع الأهلي لم يكن ناجحًا لظروف كثيرة، لأن النادي نفسه خسر أكثر من بطولة ولم يحصد سوى لقب السوبر المصري".

وأضاف: "بعد هذا الموسم، الأهلي قرر تطبيق سياسة جديدة وسقفًا للتعاقدات، رغم أن عقد زيزو مغطى مقدمًا من خلال حملات إعلانية وبرامج".

وتابع: "رسميًا لم يحدث اجتماع حتى الآن بين الأهلي ووالد زيزو، الذي يتولى إدارة ملفه، لكن من المتوقع أن يُعقد اجتماع قريبًا. والد زيزو سيؤكد أن الاتفاق المبرم يجب الالتزام به، بينما سيطالب الأهلي بإعادة ترتيب الأرقام بما يتوافق مع سقف التعاقدات الجديد، لتجنب أي مشكلات داخل غرفة الملابس".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، من خلال تدريبات يومية على ملعب التتش، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يركز على رفع المعدلات البدنية للاعبين، إلى جانب تنفيذ الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادًا للمباريات الودية المقبلة.

كما يحرص عموتة على عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين لشرح أفكاره الفنية والتأكيد على أهمية الانضباط والالتزام خلال فترة الإعداد، في الوقت الذي يواصل فيه الفريق تدريباته بغياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم في كأس العالم 2026.