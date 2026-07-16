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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 23 سماعة غش إلكترونية قبل دخول امتحانات الثانوية العامة في قنا

سماعة غش
سماعة غش
يوسف رجب

تمكن القائمون على إجراءات التفتيش بلجان الثانوية العامة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من ضبط  23 سماعة غش إلكترونية قبل الامتحانات ودخول اللجان.


تلقت غرفة عمليات، إخطارا بالضبطيات خلال تفتيش الطلاب قبل دخولهم مقر اللجنة، ضمن خطة أمنية وتنظيمية تستهدف إحكام السيطرة على اللجان ومنع أي وسائل قد تستخدم في أعمال الغش.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق الطلاب المخالفين، مع استمرار أعمال التفتيش والتأمين بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى محافظة قنا.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فيما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.
 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.
 

قنا امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة سماعة غش أخبار قنا

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