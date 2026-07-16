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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي غنيم: السياحة العلاجية وراء زيادة الإقبال على واحة سيوة

واحة سيوة
واحة سيوة
شيماء جمال

قال  علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن واحة سيوة تعد منذ سنوات طويلة إحدى المحطات المهمة على الخريطة السياحية المصرية، نظرا للمقومات الطبيعية الفريدة التي تتميز بها الواحة، وفي مقدمتها حمامات الرمال الساخنة بمنطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح التي أصبحت من أبرز عوامل الجذب للسياحة العلاجية والاستشفائية، إلا أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من مختلف الجنسيات، بفضل ما تتمتع به من طبيعة فريدة، إلى جانب خبرة أهل سيوة المتوارثة من الأجداد ، حيث يتمتعون بخبره قديرة جدا في مد العلاج الطبيعي لجميع الأجناس.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر أن أهم ما تمتاز به واحة سيوة السياحة الصحراوية ورحلات السفاري، فضلًا عن السياحة العلاجية، منوها أن الرمال التى تساعد فى علاج أمراض الروماتيزم وبعض أمراض العظام، كما تتميز بالبحيرات الكبريتية التى تعالج جسم الإنسان وتساعد في تحسين الحالة الصحية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن رحلات السفاري تعد من أبرز عوامل الجذب في سيوة، حيث تمتد إلى الواحات المجاورة لها وتمتد الى أقصى الجنوب، لما تتميز به تلك المناطق من طبيعة خلابة ومناظر صحراوية فريدة تجذب السائحين.

واحة سيوة حمامات الرمال بحيرات الملح جبل الدكرور السياحة العلاجية فى سيوة رحلات السفاري

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