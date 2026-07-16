مصر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، اليوم الخميس، استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، واعتبرتها تصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، ويمثل انتهاكاً لسيادة الدول ومساساً بأمنها وسلامة المقيمين فيها.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع الدول الثلاث الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها، مجددةً رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع أو تهدد أمن الدول العربية.