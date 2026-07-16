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وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر
وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر
شمس يونس

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، وفداً طبياً رفيع المستوى من دولة اليمن الشقيقة، في زيارة تفقدية تهدف إلى الاطلاع على المنظومة العلاجية المتطورة والخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها المستشفى لمرضى الأورام في صعيد مصر.

وضم الوفد اليمني الزائر نخبة من أبرز الكوادر الطبية والأكاديمية في مجال الأورام وأمراض الدم، وجاء على رأسهم، الأستاذ الدكتور سمير عبدالغني الشرجبي، أستاذ علم الدم ونقل الدم بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء، والأستاذ الدكتور سمير سفيان، مدير مركز الأمل لعلاج السرطان باليمن، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات الطبية وبحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسات الصحية المصرية واليمنية لرفع كفاءة رعاية مرضى الأورام.

وأجرى الوفد الطبي جولة موسعة شملت مختلف أقسام المستشفى الحيوية، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات العلاجية المطبقة، بجانب تفقد وحدة زراعة النخاع بالمستشفى، والتي تمثل طفرة طبية نوعية في جنوب الصعيد، واستمعوا لشرح مفصل حول بروتوكولات العلاج ونسب النجاح القياسية التي تحققها الوحدة.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد اليمني عن بالغ إعجابهم، الشديد بالرؤية المؤسسية للمستشفى التي تدمج بين تقديم الخدمة الطبية الفائقة، وبين البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، مؤكدين أن نقل هذه الخبرات والتجارب الناجحة إلى المؤسسات الطبية اليمنية سيساهم بشكل كبير في تطوير آليات التعامل مع مرضى الأورام هناك.

من جانبه رحب الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة الوفد اليمني، مؤكداً أن المستشفى يفتح أبوابه دائماً للأشقاء العرب لمشاركة الخبرات المكتسبة في مجال إدارة المنشآت الطبية المتخصصة وعلاج الأورام.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه تأتي هذه الزيارة لتؤكد دور المستشفى كمركز إقليمي رائد يسعى باستمرار لتوسيع شراكاته الإقليمية والدولية، والعمل يداً بيد مع المؤسسات الطبية العربية لرفع نسب الشفاء وتخفيف المعاناة عن مرضى الأورام في المنطقة كافة.

الاقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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