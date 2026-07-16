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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح على أراضي الدولة

محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح على أراضي الدولة
محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح على أراضي الدولة
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة ومناقشة ملفات التقنين والتصالح على أراضي الدولة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتسريع معدلات الإنجاز في هذه الملفات.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، ومديري إدارات التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والشؤون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والشبكات، ومدير مديرية المساحة، ومسؤولي منظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع الالتزام بالدقة في الإجراءات، وتذليل أي معوقات قد تعطل سير العمل، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه محافظ الأقصر بمتابعة معدلات الأداء بكل مركز ومدينة بصورة دورية، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفاة، مع تكثيف جهود التحصيل وإنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

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