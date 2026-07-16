التنمية المحلية والبيئة تعلنان إطلاق حزمة دعم جديدة لتعزيز التحول الأخضر في شرم الشيخ.. تفاصيل

كشفت الدكتورة هدى الشوادفي، مساعدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشؤون السياحة البيئية، تفاصيل انضمام شرم الشيخ إلى شبكة "جرين ديستينيشن"، قائلة إن الوزارة لم تبدأ العمل مؤخرًا، وإنما بدأت منذ فترة، وتحديدًا قبل عام 2018، واستمرت الخطوات في تبني مفهوم المدن المستدامة، لأنها وجدت أن السياحة العالمية أصبحت تتطلب وجهات سياحية مستدامة حتى تحظى بالترويج وتسليط الضوء عليها، بما يشجع السائحين، بل وحتى سكان الدول، على التوجه إليها.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من بين متطلبات المدن المستدامة أن الوزارة بدأت في توفيق الأوضاع وفق هذه المعايير، لأن المدينة المستدامة أو المدينة الخضراء لا تعني فقط زيادة الرقعة الخضراء، وإنما تعتمد على عدة محاور، منها محور النقل، وخاصة النقل النظيف الذي يستخدم الغاز الطبيعي أو الكهرباء، بالإضافة إلى إدارة المخلفات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة مياه الصرف، وغيرها من الملفات التي كان عليهم العمل عليها.

وأوضحت أن الوزارة سعت إلى توثيق ذلك بالحصول على شهادة دولية معترف بها، حتى لا يكون الأمر مجرد إعلان من جانب مصر بأنها حققت هذه المعايير، وإنما تأكيد من جهة دولية معتمدة، وبالفعل، تم الحصول على شهادة معترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة، وهي الشهادة التي عملت الوزارة عليها خلال الفترة الماضية من خلال أحد مشروعاتها، وهو مشروع جرين شرم، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.