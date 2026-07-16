قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: عيادة في كل محافظة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
تمهيدا للتصعيد.. زيزو يطلب حيثيات قرار حفظ شكواه ضد الزمالك
إبراهيم فايق يداعب الجماهير قبل النهائي: حان وقت تشجيع الأرجنتين
بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟
الحرب على إيران.. إخلاء مستشفى أطفال في الأحواز بعد سقوط صواريخ أمريكية
لا مفر من الجبس.. الفنانة نورهان تعلن إصابتها في يدها وتطمئن جمهورها
وأنت قاعد في بيتك.. أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي
أنتم فخر الأمة.. العائلة الملكية البريطانية تدعم كين ومنتخب إنجلترا
حكم تسمية المسجد باسم المتبرع بالبناء؟.. دار الإفتاء تجيب
مستشار الرئيس الروماني: حان الوقت لربط التعليم بفرص العمل للشباب
الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية.. وصفارات الإنذار تدوي في البحرين
نقدر حسن النية.. ترامب يعلق على الإفراج عن مواطنة أمريكية بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين
رباب الهواري

من المتوقع أن يتعرض منتخب الأرجنتين لعقوبة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد قيام عدد من لاعبيه برفع لافتة تحمل عبارة: “جزر مالفيناس أرجنتينية”، وذلك عقب انتصارهم على منتخب إنجلترا والتأهل إلى نهائي كأس العالم.


وجاءت هذه الخطوة في إطار تأكيد موقف الأرجنتين التاريخي بشأن سيادتها على جزر مالفيناس، التي تعرف في بريطانيا باسم جزر فوكلاند، وهي أرخبيل يقع في جنوب المحيط الأطلسي وتخضع للإدارة البريطانية منذ عام 1833، بينما لا تزال الأرجنتين تعتبرها جزءًا من أراضيها، وهو ما يجعل القضية واحدة من أبرز الملفات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

ورغم أن اللافتة لم تتضمن أي عبارات مسيئة، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص بوضوح على منع استخدام المباريات أو الاحتفالات الرسمية أو أي فعاليات مرتبطة بالبطولات الكروية في توجيه رسائل ذات طابع سياسي أو قومي أو ديني، حفاظًا على حياد المنافسات الرياضية وإبعادها عن الخلافات الدولية.

ومن المتوقع أن يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقًا في الواقعة، لدراسة ما إذا كانت الرسالة التي رفعها اللاعبون تمثل مخالفة للوائح المنظمة للبطولة، قبل اتخاذ القرار المناسب بحق الاتحاد الأرجنتيني.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الاتحاد الأرجنتيني مثل هذا الموقف، إذ سبق أن تعرض لعقوبة في عام 2014 بعد رفع رسالة مشابهة تتعلق بالقضية نفسها، وهو ما قد يؤثر في تقييم الواقعة الحالية عند إصدار أي قرار تأديبي.

وتبقى الأنظار موجهة نحو ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، في ظل تمسك الاتحاد الدولي بتطبيق لوائحه على جميع المنتخبات دون استثناء، بما يضمن الفصل بين الرياضة والقضايا السياسية، والمحافظة على روح المنافسة داخل البطولات الدولية بعيدًا عن أي رسائل قد تثير الجدل أو تزيد من حدة الخلافات.

منتخب الارجنتين اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

رئيس الوزراء

بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على 8 بلطجية تعدوا على مالك محل جزارة وعامل في بني سويف

المتهمين

الولد مات.. القبض على المتهمين بإطلاق النار على طالب

المتهم

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بالمنوفية

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بفستان قصير في أحدث ظهور

منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير

بملابس سوداء.. حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد