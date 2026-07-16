موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم

واصل منتخب الأرجنتين رحلته الناجحة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وأقيمت المواجهة على ملعب أتالانتا، وشهدت إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وسط محاولات هجومية متواصلة ورغبة واضحة من كل طرف في حسم بطاقة العبور إلى النهائي.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في فرض شخصيته خلال الفترات الحاسمة من المباراة، مستفيدًا من خبرة لاعبيه في التعامل مع المباريات الكبرى، ليتمكن من تسجيل هدفين منحاه الأفضلية، بينما اكتفى المنتخب الإنجليزي بإحراز هدف وحيد لم يكن كافيًا لتعديل النتيجة.

ورغم الضغط الكبير الذي مارسه المنتخب الإنجليزي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، فإن الدفاع الأرجنتيني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا تأهل الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مشوار قوي قدمه منتخب الأرجنتين في النسخة الحالية من البطولة، حيث تمكن من تجاوز العديد من المنافسين الأقوياء، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب العالمي، بفضل الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق طوال البطولة.

في المقابل، انتهت مغامرة منتخب إنجلترا عند محطة الدور نصف النهائي، بعدما قدم أداءً مميزًا خلال البطولة، إلا أنه لم ينجح في تجاوز العقبة الأرجنتينية، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية المرتقبة، التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى حصد لقب كأس العالم 2026 واعتلاء عرش الكرة العالمية، بعدما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ النهائي عقب فوزه على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، ليعد النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة.



