خلال شهر يوليو.. تطبيق منظومة العمل عن بعد في جامعة الأزهر

قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، تطبيق منظومة العمل عن بُعد على العاملين الإداريين بالأمانات العامة في القاهرة والوجه البحري والقبلي بالجامعة، وأداء مهامهم الوظيفية من المنزل، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو لعام ٢٠٢٦م.

ويُستثنى من القرار العاملون في المدن والمستشفيات الجامعية والكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، والإدارات التي تعمل بنظام الورديات والنوبتجيات.

وأصدر الأمين العام للجامعة، محمد عبد الخالق، منشورًا ببدء تفعيل منظومة العمل عن بعد ابتداءً من الأحد المقبل الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٦م، في ضوء توجيهات رئيس الجامعة وتنفيذًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بتوفير الطاقة والوقود وترشيد استخدام وسائل النقل العام والخاص، في إطار المستجدات العالمية.

تفاصيل ترجمة 1000 كتاب من التراث

واحتفلت كليتي اللغات والترجمة، والدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع ترجمة ألف كتاب من كتب التراث والفكر الإسلامي إلى أكثر من 14 لغة بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور خالد عباس، عميد الكلية، والدكتور محمد مدبولي، والدكتور وائل نبيل، وكيلَي الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتَي اللغات والترجمة والدراسات الإنسانية.

واستعرض الدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، تفاصيل هذا الانجاز منوها أن الترجمة تمت بدقة بالغة، وبأيدي خبراء متخصصين لنقل هذه الكنوز التراثية من اللغة العربية إلى 14 لغة عالمية؛ من بينها: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والصينية، والإيطالية وغيرها؛ بهدف إتاحتها للمراكز الإسلامية والجهات الأجنبية حول العالم لدحض الفكر المتطرف ونشر قيم الاعتدال، مؤكدًا أنه يمثل نقلة كبرى ومشروعًا قوميًّا متكاملًا لترجمة القيم الإسلامية إلى واقع عملي.