بملابس سوداء.. حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

نشر مذيع الراديو خالد عليش،رفقة زوجته ميريهان صور جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة من حفل عيد ميلاد ابنته.

وظهرت زوجة خالد عليش و ابنتها و زوجها بملابس سوداء تجمع بالتايجر و هو ما تماشى مع ديكور عيد ميلاد ابنتهما.

وتعد زوجة خالد عليش الثانيه ، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.



