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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هذا رأيي بالحالات التحكيمية.. أمين عمر يكشف كيف تابع مواجهة مصر والأرجنتين

الحكم الدولي أمين عمر
الحكم الدولي أمين عمر
رحمة سمير

كشف الحكم الدولي أمين عمر كواليس متابعته لمباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم، مؤكدًا أنه عاش اللقاء كمشجع قبل أن يكون حكمًا دوليًا، كما أوضح آلية تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مشددًا على أن مراجعة الأخطاء جزء أساسي من تطوير أداء الحكام.

تابع المباراة كمشجع للمنتخب المصري

قال أمين عمر خلال برنامج يحدث في مصر، إنه تابع مباراة مصر والأرجنتين بحماس كبير، مشيرًا إلى أنه احتفل بهدف المنتخب المصري وتصدي الحارس لركلة الجزاء الخاصة بليونيل ميسي، لدرجة أن الموجودين بالمطعم تفاعلوا معه، قبل أن يفضل مشاهدة بقية اللقاء مع البعثة العربية بعيدًا عن الأنظار.

الفيفا ناقشت الجدل التحكيمي

وأوضح الحكم الدولي أن رئيس لجنة الحكام في "فيفا" بيرلويجي كولينا تحدث عن الحالات التحكيمية المرتبطة بالمباراة عبر المنصات الرسمية، مؤكدًا أن ذلك جاء في إطار الدفاع عن الحكام والبطولة بعد تصاعد الجدل بشأن بعض القرارات.

لا شعور بوجود تفضيل لأي منتخب

وأشار أمين عمر إلى أنه لم يشعر بأي تفضيل تحكيمي لأي منتخب خلال البطولة، موضحًا أنه أدار بنفسه مباراة للأرجنتين ولم يلمس أي مجاملة أو معاملة خاصة داخل منظومة التحكيم.

كيف يتعامل الحكام مع الأخطاء؟

وأكد أن لجنة الحكام في "فيفا" تراجع جميع الحالات التحكيمية بعد المباريات، حيث يتم تحليل كل قرار ودراسة أسباب الخطأ إن وجد، سواء كان مرتبطًا بزاوية الرؤية أو تمركز الحكم أو تطبيق القانون، بهدف تحسين الأداء في المباريات التالية.

 

واختتم أمين عمر حديثه بالتأكيد على أن تطوير الأداء التحكيمي يعتمد على المراجعة المستمرة والتقييم الفني لكل حالة، بما يضمن رفع كفاءة الحكام وتحقيق أعلى درجات العدالة داخل الملعب.

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