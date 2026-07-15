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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: منتخب مصر كان قادرًا على بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الناقد الرياضي محمد القاضي أن منتخب مصر كان يمتلك فرصة حقيقية للوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مستوى الفريق وأداء اللاعبين كان يؤهله لمواصلة المشوار في البطولة.

بطولة كأس العالم 2026

وقال القاضي، خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن المنتخب المصري كان قادرًا من الناحية الفنية على الوصول إلى نصف النهائي، موضحًا أن الجماهير المصرية كان من الممكن أن تستعد لمواجهة منتخب إنجلترا في هذا الدور، لولا تفاصيل المباريات التي حسمت النتائج.

وأوضح أن كرة القدم لا تعتمد على أسماء المنتخبات أو تاريخها أو الإمكانات النظرية، وإنما بما يقدمه اللاعبون داخل الملعب خلال الـ90 دقيقة، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة قد تكون العامل الحاسم في تحديد نتائج المباريات.

وأشار القاضي إلى أن العدالة ليست دائمًا حاضرة في كرة القدم، مستشهدًا بما حدث مع منتخب فرنسا، الذي يمتلك قائمة قوية للغاية، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع أمام إسبانيا، بعدما نجح المنتخب الإسباني في غلق المساحات والاعتماد على الضغط العالي، مما حد من خطورة نجوم الديوك.

منتخب مصر المنتخب المصري بطولة كأس العالم 2026

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