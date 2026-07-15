عقبة مالية أمام زيدان.. الاتحاد الفرنسي ينتظر الضوء الأخضر

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد يضطر إلى طلب استثناء رسمي من وزارة الرياضة الفرنسية، من أجل إتمام التعاقد مع زين الدين زيدان لتولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا.

وبحسب التقارير، فإن اللوائح الحالية تحدد الحد الأقصى لراتب المدير الفني للمنتخب الوطني عند 450 ألف يورو سنويًا (إجمالي)، وهو ما يقل عن الراتب المتوقع للمدرب الفرنسي صاحب المسيرة التدريبية المميزة.

وأوضحت التقارير أنه في حال قرر الاتحاد الفرنسي منح زيدان راتبًا يتجاوز السقف المحدد، فسيتعين عليه الحصول على موافقة واستثناء من وزارة الرياضة.

ورغم ذلك، أشارت التقارير إلى أن الحصول على هذا الاستثناء لا يُتوقع أن يواجه أي عقبات، في ظل رغبة الاتحاد الفرنسي في التعاقد مع زيدان، الذي يُعد المرشح الأبرز لخلافة ديدييه ديشامب في قيادة "الديوك" خلال المرحلة المقبلة.