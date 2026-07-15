ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

للبطيخ الأحمر (الرقي) فوائد صحية مذهلة تجعله الفاكهة المثالية، خاصة في فصل الصيف.

إليك أهم فوائد البطيخ (فوائد البطيخ الأحمر):

1. ترطيب الجسم ومكافحة الجفاف ..

يتكون البطيخ من حوالي 92% من الماء، مما يجعله ممتازاً لترطيب الجسم في الأيام الحارة وحمايته من الجفاف، كما أنه يمنح شعوراً بالانتعاش.

2. غني بمضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات ..

يحتوي البطيخ على باقة رائعة من العناصر الغذائية:

الليكوبين (Lycopene): مضاد أكسدة قوي يمنح البطيخ لونه الأحمر، ويساعد في حماية الخلايا وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وأمراض القلب.

فيتامين C: لتعزيز جهاز المناعة ونضارة البشرة.

فيتامين A: الضروري لصحة العين والرؤية.

3. دعم صحة القلب والشرايين ..

يحتوي البطيخ على حمض أميني يُدعى السيترولين (Citrulline)، والذي يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم المرتفع عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

4. تحسين الهضم ..

بفضل احتوائه على كمية جيدة من الماء ونسبة من الألياف، يساهم البطيخ في تعزيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

5. تخفيف آلام العضلات للرياضيين ..

تُشير الدراسات إلى أن تناول عصير البطيخ بعد التمارين الرياضية يقلل من آلام العضلات ويسرّع عملية الاستشفاء العضلي، وذلك بفضل مادة "السيترولين".

6. العناية بالبشرة والشعر ..

الجمع بين فيتامين A وفيتامين C والماء يعمل على ترطيب البشرة من الداخل، وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة الجلد وصحة الشعر.

المصدر هيلثى لاين