شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في منشور لها حمل رقم 104 لسنة ٢٠٢٦، عن استعداد وزارة السياحة والآثار لإطلاق منظومة جديدة للحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول إلى جمهورية مصر العربية، تعتمد على ميكنة إجراءات إصدار التأشيرات واستبدال طابع التأشيرة الورقي المتبع حاليًا بنظام رقمي يعتمد على رمز الاستجابة السريع (QR Code).



تطوير الخدمات المقدمة للسائحين



وأوضح المنشور حصل صدى البلد على نسخةمنه، أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعداد المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للسائحين وتيسير إجراءات الدخول إلى مصر.



وأفاد المنشور بأن المنظومة الجديدة تتيح للسائح الحصول على رمز الاستجابة السريع (QR) من خلال عدة وسائل، تشمل الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر ماكينات الخدمة الذاتية التي سيتم توفيرها داخل صالات الوصول بالمطارات.

قيمة التأشيرة السياحية تبلغ 30 دولارًا أمريكيا

وذكر المنشور أن قيمة التأشيرة السياحية تبلغ 30 دولارًا أمريكي، تضاف إليها رسوم إصدار قدرها 6 دولارات شاملة الضرائب، كما يمكن للسائح أو شركة السياحة نيابة عنه استخراج رمز الـQR قبل موعد الوصول إلى مصر بمدة تصل إلى 48 ساعة.



وأكدت الغرفة أنه بالتزامن مع إطلاق المنظومة الجديدة سيتم إلغاء نظام الملصق أو الطابع الورقي المعمول به حاليًا، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بصالات الوصول بميناء القاهرة الجوي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، تمهيدًا لتعميمها على باقي المطارات المصرية بعد انتهاء المرحلة التشغيلية الأولى.



وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لدراسة إتاحة آلية للشركات السياحية المرخصة تمكنها من شراء رموز الاستجابة السريعة (QR) من خلال بطاقات مسبقة الدفع بالدولار الأمريكي، تصدر عبر بنكي مصر والأهلي المصري وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.



كما أوضحت الغرفة أن هناك مناقشات مستمرة مع الجهات المعنية بشأن عدد من الجوانب التنفيذية للمنظومة الجديدة، من بينها آليات استرداد قيمة طوابع التأشيرات الورقية الموجودة لدى الشركات، وإمكانية مد فترة استخراج رمز الـQR لأكثر من 48 ساعة قبل الوصول، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إصدار البطاقات مسبقة الدفع بالدولار.



ومن المنتظر أن يتم إخطار الشركات السياحية بكافة التفاصيل والضوابط النهائية فور الانتهاء من المناقشات الجارية واعتماد الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمنظومة الجديدة.