قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتياطي السلع الأساسية آمن لأكثر من 7 أشهر.. الزراعة تزف بشرى سارة
فيديو لسيدة تطعم قطة في الشارع يثير تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الخارجية التشيكي يدعو الإسرائيليين لزيارة بلاده: الأكثر أمانًا في أوروبا
هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد الاتفاق؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون «ريبوست» لمواجهة الظواهر المخلة بالنظام العام
رئيس الوزراء العراقي أمام الكونجرس: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة
توقعات بتراجع مبيعات المنازل في كندا العام الجاري
منتخب الديوك تايه| محسن صالح: إسبانيا خنقت فرنسا.. وإنجلترا تقدم «الكرة الأشمل» في المونديال
رئيس الأركان الإسرائيلي: نراقب عن كثب ما يجري في إيران.. وسنوجه ضربات قوية إذا تعرضنا لأي استهداف
بعد اكتمالها.. جدارية الأزهر تتحول لأيقونة بصرية تجذب زوار معرض مكتبة الإسكندرية
رئيس وزراء العراق: عازمون على حصر السلاح بيد الدولة
أحمد موسى: الليلة ستشهد سرقة جديدة في المونديال…تعيين حكم لا يمتلك العدالة لمباراة إنجلترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخبز المدعم وبطاقات التموين وضبط الأسعار.. تصريحات مهمة من رئيس الحكومة للمواطنين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات التنموية في الساحل الشمالي والعلمين . 

ارتفاع سعر برميل البترول 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة تشهد عودة بعض التوترات وسعر البترول وصل لـ 85 دولارا للبرميل.

وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي،: "نؤكد على حرص مصر على الحفاظ على السلم  والامن والاستقرار".

وأضاف مدبولي: "نأمل أن تستقر الأوضاع كي نعود للاستقرار في كل المؤشرات الاقتصادية".

وأكمل مدبولي: "الرئيس السيسي يتابع التطورات في المنطقة يوميا، ونأمل التوصل لإلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب التي لم يكسب فيها أحد، فالعالم بأكمله يتحمل نتائج الصراعات الحالية".

ولفت مدبولي إلى أن: "الدولة تسعى دائما لتأمين احتياجاتها، ونحن في منتصف فصل الصيف، والأمور مستقرة، وأتابع مع وزير الكهرباء موقف تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة".

 

تنقية بطاقات التموين 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تنقية بطاقات الدعم تستند إلى معايير واضحة تعكس مستوى دخل الأسرة، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بأي مواطن يستحقه.


مراجعة بيانات الأسر

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات عند مراجعة بيانات الأسر، من بينها الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات، وامتلاك وحدات سكنية في مجتمعات سكنية فاخرة، أو سيارات حديثة، باعتبارها مؤشرات تساعد في تقييم المستوى الاقتصادي للأسرة.


وأشار مدبولي إلى أن هذه المعايير تخضع للمراجعة المستمرة، مؤكدًا أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين يرون أن بياناتهم لا تعكس أوضاعهم الحقيقية، حيث يتم فحص كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للبيانات المتوافرة.


الخبز المدعم وخبز التموين 

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، شدد رئيس الوزراء على أن الخبز المدعم وخبز التموين متوافران دون أي تغيير في آليات الدعم أو التوزيع، مؤكدًا استمرار الدولة في توفيرهما للمواطنين، بينما يظل بيع الخبز الحر خارج منظومة الدعم القائمة.


تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن ملف تنقية بطاقات التموين، قائلا: "أي أسرة شايفة إنها ظلمت في ملف تنقية بطاقات التموين؛ تتظلم، وبندرس التظلمات.. وفيه أسر كتير بترجع للمنظومة؛ لو ظهر وجود خطأ".

 

جهاز مستقبل مصر 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن  كل الدول تلجأ لما يطلق عليه إنشاء صناديق سيادية للدولة بهدف تعظيم إدارة وتشغيل الأصول.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" إحنا بنحفز الاستثمارات لكن مازالت الإجراءات الحكومية العادية بها نوع من عدم المرونة الكافية".

وأكمل مدبولي :"  الدول كلها لجأت لإنشاء الصناديق السيادية لإدارة الأصول  بنظام مرن في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية وتسريع الاستفادة من الثروات ".


ولفت مدبولي :"  قبل كده كان بيتقال عن جهاز مستقبل مصر تبع مين وبيشتغل إزاي ولكن بعد إصدار القانون هو جهاز مدني خاضع لرئاسة الجمهورية ويراقب من كل الأجهزة الرقابية في الدولة وهو صندوق ثروة لكل المصريين ".

 

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار تحسن الأداء المالي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد فقط، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وتعزيز الاحتياطات النقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي

 

ضبط الأسعار 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة في منظومة تداول السلع، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق وفرة في الإنتاج، ويؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الأسواق، بما يضمن وصول السلع للمستهلك بأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج يمثلان أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية.


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تُعرض على مجلس الوزراء خلال 10 أيام، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة.


وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الحكومة تتحرك وفق جدول زمني واضح لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية ستتولى تنفيذ ما يخصها من إجراءات فور اعتماد الخطة.

 

تطوير مدينة العلمين 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى وجهة سياحية واقتصادية تعمل طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط، وذلك من خلال التوسع في استضافة الفعاليات الدولية وإنشاء مركز عالمي للمؤتمرات والمعارض.

 

استضافة عدد من الفعاليات

وأوضح رئيس الوزراء أن المدينة ستشهد، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، استضافة عدد من الفعاليات الأفريقية والدولية، بما يعزز مكانتها على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض، ويسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي على مدار العام.


وأشار مدبولي إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت تمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة المصري، لافتًا إلى أن معدلات الإشغال الفندقي تشهد نموًا ملحوظًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأرقام القياسية التي تحققها السياحة في مصر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع المنتج السياحي وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر للوزراء ونواب الوزراء المشاركين في الجولة التفقدية مع اليوم، مثمنًا جهودهم في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية، قبل أن يفتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام.

العمالة غير المنتظمة 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على إعداد برامج تحفيزية تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية لهم، مشددًا على أن الهدف ليس فرض رسوم أو ضرائب، وإنما تقديم مزايا تشجعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، إنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية المشابهة لظروف مصر، والتي تضم أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن هذه الدول نجحت في تحفيز العمالة على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال توفير التأمين الصحي والمعاشات.

وأوضح مدبولي أن أهم وسائل تشجيع العمالة غير المنتظمة تتمثل في توفير التأمين الصحي ومنظومة معاشات مناسبة، خاصة أن طبيعة عمل هذه الفئة غير مستقرة، وقد يتعرض العامل لظروف صحية أو يتوقف عن العمل دون وجود مصدر دخل أو معاش يعينه على المعيشة.

وأضاف أن الحكومة وجهت بإعداد مجموعة من البرامج التحفيزية التي تشجع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى المنظومات الرسمية الموجودة بالدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذه الخطوة ليس تحصيل رسوم أو ضرائب، وإنما دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يسمح للدولة برصد حجم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى أن عدم وجود هذه الفئة داخل المنظومة الرسمية يؤثر على دقة مؤشرات الناتج المحلي، موضحًا أن انضمامها سيساعد الدولة على تكوين صورة أوضح عن حجم الاقتصاد الحقيقي.

وأكد مدبولي أن الأهم بالنسبة للدولة هو أن تكون العمالة غير المنتظمة ضمن المنظومة الرسمية، حتى تتمكن من التدخل ومساندتها إذا تعرض أفرادها لأي ظروف أو أزمات، بما يوفر لهم مظلة حماية اجتماعية تضمن حياة أكثر استقرارًا.

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

ترشيحاتنا

كأس العالم

ضحية جديدة في المونديال.. إقالة مدرب منتخب هاييتي

أحمد شديد قناوي

أحمد شديد قناوي يعلن اعتزاله كرة القدم

بوردو

رسميا.. هبوط ناد شهير إلى دوري الدرجة السادسة الفرنسي

بالصور

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..

بعد حذفك .. خطوات عودتك مرة أخرى على بطاقات التموين

تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حلقة منى الشاذلى

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

فيديو

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد