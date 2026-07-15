رسميا.. هبوط ناد شهير إلى دوري الدرجة السادسة الفرنسي

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للجنة الفرنسية للبطولات الوطنية، اليوم الأربعاء، استبعاد نادي بوردو من مسابقاتها.

جاء ذلك بعد فشل مُلاك النادي في جمع 10 ملايين يورو، لضمان مشاركة الفريق في الموسم المقبل.

وفشلت محاولات النادي في العثور على مستثمر آخر.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تأكد هبوط بوردو من دوري الدرجة الخامسة الفرنسية التي احتل بها الموسم الماضي المركز الثاني.

ولن يكون أمام بوردو سوى المشاركة في الدوري الإقليمي الفرنسي الذي يساوي الدرجة السادسة.

وتعرض نادي للهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة عام 2024 بعد إشهار إفلاسه.

تتويج بوردو

وسبق أن توج بوردو بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات وكأس فرنسا 4 مرات والسوبر الفرنسي 3 مرات.