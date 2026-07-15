وزير الاستثمار يبحث مع 22 شركة فرنسية خططها التوسعية وسبل زيادة الاستثمارات والصادرات

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مفتوحًا مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى عاملة في مصر، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الشركات، وانتهى اللقاء بتوجيهات واضحة بمتابعة المقترحات وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8.5 مليار دولار استثمارات فرنسية خلال 20 عاما

ويأتي اللقاء في ظل مكانة فرنسا باعتبارها أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغ 8.5 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، ورصيد قائم للاستثمارات المباشرة يبلغ 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025، فيما تعمل أكثر من 200 شركة فرنسية في السوق المصرية، إضافة إلى أكثر من 900 مساهمة فرنسية في رؤوس أموال شركات مصرية.

وأكد الوزير، أن الحكومة تنظر إلى الشركات الفرنسية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في جهود التنمية، وتسعى إلى توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية تدعم توسع استثماراتها الحالية وتشجعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي يتضمن تيسيرات تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، واتفاقيات المساهمين، والسندات القابلة للتحويل، بما يسهم في تسريع دورة الأعمال وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، من خلال إعادة تطوير برامج رد أعباء التصدير والتوسع في توعية الشركات بالمزايا والحوافز المتاحة، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المصدرة وتنويع القاعدة التصديرية.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا للإصلاح، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للمستثمرين، والربط الرقمي بين الجهات الحكومية عبر واجهات (APIs)، بما يقلص زمن الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات، فضلًا عن تطوير قواعد بيانات للاستثمارات الأجنبية والموردين المحليين، وإعداد معايير محاسبة ومراجعة تتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أشاد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة بسرعة الاستجابة لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في خططها الاستثمارية، مؤكدًا أن مصر تعد سوقًا استراتيجيًا ومحوريًا للشركات الفرنسية، وأن مجتمع الأعمال الفرنسي يتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد أن الشركات الفرنسية ستواصل التعاون مع الجهات المصرية في توفير البيانات اللازمة بشأن استثماراتها، بما يعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الفرنسية في مصر ويدعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير ورؤساء الشركات الفرنسية، استعرضوا خلاله أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بممارسة الأعمال وخططهم التوسعية في السوق المصرية.



من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن الشركة تتقدم بخالص الشكر للدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على إتاحة هذا اللقاء، كما توجه بالشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تنظيمه، لما يمثله من فرصة مهمة للحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن أورنج مصر وقعت خلال العام الجاري رخصة للحصول على ترددات جديدة، في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدها قطاع الاتصالات في مصر، بما يعكس ثقة الشركة في السوق المصرية والتزامها بمواصلة ضخ الاستثمارات.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاما بجهد كبير في تخصيص هذه الترددات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي حتى عام 2030، وهو ما يدعم تطوير خدمات الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وأوضح أن الشركة حاليًا تسعى للتوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة، مؤكدًا أن هذه المحطات تمثل ركيزة أساسية للتوسع في تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن ما طرحه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التحول الرقمي، وتكامل قواعد البيانات، وتطبيق نظام الشباك الواحد، يمثل خطوة مهمة من شأنها تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفز المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لخدمة عملاء الشركة بافضل جودة ارضاءا لكل رغباتهم التجارية في تسهيل الحصول على الخدمات الرقمية من خلال شركة أورنج مصر.

كما استعرض الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر خطط البنك لمواصلة التوسع في السوق المصرية، مسلطا الضوء على الاستحواذ الذى تم مؤخرا علي شركه جديدة للتمويل الاستهلاكي ، مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الاندماج والاستحواذ بما يسهم فى دعم خطط البنك للنمو فى قطاع التمويل الاستهلاكى.

● شركة TotalEnergies



كما استعرض رئيس شركة TotalEnergies مصر التحديات المتعلقة بإجراءات إنشاء محطات الوقود، مؤكدين أن تعدد التصاريح وطول دورة الموافقات يؤثران على سرعة تنفيذ المشروعات، فيما وجه الوزير الشركة بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن جميع الإجراءات والجهات المعنية، تمهيدًا للتنسيق معها والعمل على تبسيطها وتقليص مدتها الزمنية.

● شركة EDF Power solutions

كما أبدت السيدة مديرة شركه EDF Power solutions اهتمامهما بالتعرف على فرص المشاركة في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة الجديدة و المتجددة التي تعمل الدولة على تنفيذها، مؤكده اهتمام الشركة باستكشاف فرص التعاون في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة ستتابع بصورة مباشرة الملفات التي تطرحها الشركات، سواء من خلال التنسيق مع الجهات المختصة أو عبر تطوير الإجراءات التشريعية والتنظيمية، مشددًا على أن الهدف هو إزالة المعوقات التي تؤثر على توسع الاستثمارات القائمة.

● شركة Air Liquide

من جانبها، أشاد رئيس شركة Air Liquide بالإصلاحات التي تنفذها الوزارة، مؤكدة أهمية إطلاع المستثمرين بصورة دورية على أولويات الدولة القطاعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يساعد الشركات على توجيه خططها الاستثمارية بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للدولة.

ورحب الوزير بهذا المقترح، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين لاستعراض أولويات الدولة في القطاعات المستهدفة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

● شركة Saint-Gobain

كما استعرض رئيس شركة Saint-Gobain مصر خططها التوسعية، مشيرة إلى أنها ضخت استثمارات بقيمة 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023، تضمنت مشروعات صناعية جديدة واستحواذات، من بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح باستثمارات تبلغ 161 مليون يورو، دعمًا لتوطين الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية.

وأكدت الشركة أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المصرية ودمجها في سلاسل الإمداد العالمية.

● شركة RATP Dev

كما استعرض رئيس شركة RATP Dev خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، مؤكدين أن الشركة تتولى تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وخط القطار الكهربائي الخفيف، وتسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي داخل المجموعة لتصدير الكفاءات والخبرات المصرية، إلى جانب توطين تصنيع عدد من قطع الغيار محليًا بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات.

● ألستوم مصر

وأكد رئيس شركة ألستوم مصر، أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب، ومصنع لإنتاج مكونات السكك الحديدية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي. كما دعا إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين بما يسهم في دمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة.

شركة CMA CGM

ومن جانبه، استعرض رئيس شركة CMA CGM استثمارات المجموعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي تشمل المشاركة في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات البحر الأحمر، وميناء أكتوبر الجاف، مؤكدين أهمية مراجعة بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشهادات الترانزيت، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بالإضافة إلى معاملة الموانئ الجافة نفس معاملة الموانئ البحرية كوجهة نهائية للتخليص الجمركي.

شركة Valeo

كما استعرض رئيس Valeo مصر توسعات الشركة في أنشطة البحث والتطوير، والتي يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف مهندس مصري، مطالبين بمزيد من المرونة في بعض برامج دعم الصادرات الخاصة بخدمات التكنولوجيا، بما يعكس القيمة المضافة وحجم الصادرات المحققة، وليس فقط عدد العاملين. ووجه الوزير بدراسة المقترح ومراجعة آليات التطبيق بما يحقق مستهدفات البرنامج ويحافظ على تنافسية الشركات.

شركة Bel

وأشار المدير الإقليمي لشركة بل Bel في مصر وشمال شرق أفريقيا إلى نجاح الشركة في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، خاصة مواد التعبئة والتغليف التي بلغت نسبة توطينها نحو 90%، مع استهداف الوصول إلى 100% خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن مصنع الشركة يمثل مركزًا إقليميًا للتصدير، حيث يتم تصدير 80% من إنتاجه إلى نحو 19 دولة في المنطقة، مما يجعل مصر أهم مركز تصنيعي للشركة في المنطقة، إلى جانب حرص الشركة المستمر على تنفيذ مبادرات في مجالي الاستدامة وسلاسل الإمداد.

شركة Bureau Veritas

وأشاد رئيس شركة Bureau Veritas بما تشهده السوق المصرية من تطور ملحوظ، خاصة في نمو الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن زيادة الطلب على خدمات الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة تعكس ارتفاع التزام الشركات المصرية بالمعايير الأوروبية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات من خلال مجموعات عمل مشتركة مع الجهات المعنية، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم في الأجل القصير، إلى جانب مواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.

