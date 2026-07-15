مهرجان قسم المسرح الدولي يطلق البوستر الرسمي لدورته الـ19 باسم الفنان بيومي فؤاد

كشف مهرجان قسم المسرح الدولي بجامعة الإسكندرية عن البوستر الرسمي للدورة التاسعة عشرة، استعدادًا لانطلاق فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 24 يوليو 2026 بمدينة الإسكندرية، والتي تحمل هذا العام اسم الفنان بيومي فؤاد، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

ويأتي اختيار اسم بيومي فؤاد تكريمًا لمشواره الفني الحافل، الذي نجح خلاله في تقديم أعمال متنوعة جمعت بين الكوميديا والدراما، إلى جانب ارتباطه الوثيق بالمسرح، الذي مثّل نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الفنية، وأسهم في صقل موهبته وبناء شخصيته كممثل.

ويعكس البوستر الرسمي للدورة الهوية البصرية للمهرجان، مستلهمًا الطابع الثقافي والحضاري لمدينة الإسكندرية، بما تحمله من تاريخ فني عريق، كما يؤكد رسالة المهرجان في دعم الحركة المسرحية، وفتح مساحات للتواصل وتبادل الخبرات بين الفنانين والباحثين والأكاديميين والطلاب من مصر ومختلف دول العالم.

الدورة التاسعة من مهرجان قسم المسرح الدولي

وتشهد الدورة التاسعة عشرة برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا مسرحية وندوات فكرية وورشًا تدريبية متخصصة، بمشاركة عدد من المسرحيين والأكاديميين والفرق الفنية، في إطار سعي المهرجان إلى تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب المسرحية العربية والدولية.

مهرجان قسم المسرح الدولي

وتقام فعاليات الدورة تحت شعار «حيث يلتقي المسرح بالعالم»، تأكيدًا على دور المهرجان كمنصة تجمع بين الإبداع المسرحي وتبادل الرؤى والخبرات، وترسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات المسرحية الجامعية في مصر والمنطقة.