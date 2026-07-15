قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.. وخطة لخفض الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد
الزمالك ينتصر قانونيًا.. حفظ شكوى زيزو المُطالب فيها بـ82 مليون جنيه
شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس
مدبولي: محطة الضبعة النووية ستسترد تكلفتها خلال 12 عامًا
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام
بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»
مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
مدبولي: مشروع قانون «مستقبل مصر» يستهدف تعظيم الثروات وحسم جهة تبعيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان قسم المسرح الدولي يطلق البوستر الرسمي لدورته الـ19 باسم الفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
تقى الجيزاوي

كشف مهرجان قسم المسرح الدولي بجامعة الإسكندرية عن البوستر الرسمي للدورة التاسعة عشرة، استعدادًا لانطلاق فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 24 يوليو 2026 بمدينة الإسكندرية، والتي تحمل هذا العام اسم الفنان بيومي فؤاد، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

ويأتي اختيار اسم بيومي فؤاد تكريمًا لمشواره الفني الحافل، الذي نجح خلاله في تقديم أعمال متنوعة جمعت بين الكوميديا والدراما، إلى جانب ارتباطه الوثيق بالمسرح، الذي مثّل نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الفنية، وأسهم في صقل موهبته وبناء شخصيته كممثل.

ويعكس البوستر الرسمي للدورة الهوية البصرية للمهرجان، مستلهمًا الطابع الثقافي والحضاري لمدينة الإسكندرية، بما تحمله من تاريخ فني عريق، كما يؤكد رسالة المهرجان في دعم الحركة المسرحية، وفتح مساحات للتواصل وتبادل الخبرات بين الفنانين والباحثين والأكاديميين والطلاب من مصر ومختلف دول العالم.

الدورة التاسعة من مهرجان قسم المسرح الدولي
وتشهد الدورة التاسعة عشرة برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا مسرحية وندوات فكرية وورشًا تدريبية متخصصة، بمشاركة عدد من المسرحيين والأكاديميين والفرق الفنية، في إطار سعي المهرجان إلى تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب المسرحية العربية والدولية.

مهرجان قسم المسرح الدولي

وتقام فعاليات الدورة تحت شعار «حيث يلتقي المسرح بالعالم»، تأكيدًا على دور المهرجان كمنصة تجمع بين الإبداع المسرحي وتبادل الرؤى والخبرات، وترسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات المسرحية الجامعية في مصر والمنطقة.

مهرجان قسم المسرح الدولي بيومي فؤاد ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الدورة التاسعة من مهرجان قسم المسرح الدولي⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الدورة التاسعة من مهرجان قسم المسرح الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

ترشيحاتنا

انتخابات إسرائيل 2026.. هل تهدد الأزمات السياسية والصحية مستقبل نتنياهو؟

انتخابات إسرائيل 2026.. هل تهدد الأزمات السياسية والصحية مستقبل نتنياهو؟

أزمة مشتعلة.. كيف وصلت مباراة مصر والأرجنتين إلى الأمم المتحدة؟

أزمة مشتعلة.. كيف وصلت مباراة مصر والأرجنتين إلى الأمم المتحدة؟

ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. تهديدات بضربات متواصلة وتحذير من نشاط نووي يثير القلق

ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. تهديدات بضربات متواصلة وتحذير من نشاط نووي يثير القلق

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد