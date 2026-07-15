إشادة واسعة من الصحافة الإسبانية بمنتخب بلادها

أظهرت الصحافة الإسبانية فرحتها الأربعاء، غداة فوز منتخب "لا روخا" على نظيره الفرنسي 2-0 وتأهله إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية.

واعتبرت صحيفة "آس" الرياضية أن ما تحقق هو "درس للعالم"، مشيدة بمنتخب يقوده نجمه لامين جمال نجح في تحقيق "إنجاز" الفوز في نصف نهائي مونديال 2026 على "أفضل منتخب في البطولة" و"التفوق على نجوم كبار مثل كيليان مبابي ومايكل أوليسيه وعثمان ديمبيلي".

ورأت الصحيفة الرياضية اليومية أن "معجزة" الفوز بلقب ثان في كأس العالم بعد مونديال 2010 "باتت في متناول اليد".

أما صحيفة "إل باييس" العامة فوصفت منتخب إسبانيا بـ "المذهل"، مشيرة إلى أنه سيواجه إنجلترا أو الأرجنتين في النهائي في ملعب نيوجيرسي الأحد.

وعنونت "ماركا"، الصحيفة الرياضية الأخرى، صفحتها الأولى بـ"هزيمة تاريخية"، مشيدة بـ"عرض تكتيكي مميز" من المدرب لويس دي لا فوينتي.