بعد اكتمالها.. جدارية الأزهر تتحول لأيقونة بصرية تجذب زوار معرض مكتبة الإسكندرية

جذبت جدارية «ثمانينية الإمام» بجناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب أنظار الزائرين، بعدما تحولت منذ انطلاق المعرض إلى محطة رئيسة يقصدها الجمهور لمتابعة تطور مراحلها يومًا بعد يوم، وتوثيق رحلتها الفنية بالصور التذكارية.

جدارية الأزهر تتحول لأيقونة بصرية تجذب زوار معرض مكتبة الإسكندرية

وانطلقت الجدارية برصد المراحل الأولى من حياة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بداية من الطفولة، ثم مرحلة الشباب، مرورًا بفترة رئاسته لجامعة الأزهر، وصولًا إلى توليه مشيخة الأزهر، على أن تُستكمل يوميًا بإضافة مرحلة جديدة من مسيرته العلمية والدعوية والإنسانية، في عمل فني يوثق مسيرة أحد أبرز رموز الوسطية في العالم الإسلامي.

وشهدت الجدارية التي قام على تصميمها كل من حنان محمد شحاته، وأمين محمد خميس، تفاعلًا واسعًا من زوار المعرض، الذين حرصوا على العودة إلى جناح الأزهر لمتابعة الإضافات الجديدة، كما اصطف كثير منهم لالتقاط الصور التذكارية أمامها، لتصبح واحدة من أكثر أركان الجناح جذبًا للجمهور بمختلف فئاته العمرية.

وتعكس الجدارية رؤية الأزهر الشريف في توظيف الفن الراقي لتوثيق الرموز الوطنية والدينية، وتقديم سيرتهم بأسلوب إبداعي يجمع بين القيمة التاريخية والبعد الجمالي، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ مؤسساتها ورموزها الملهمة.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 20 يوليو الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدوره في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية والحضارية.