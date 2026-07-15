بعد تصدّره المشهد.. صاحب فيديو أزمة مصطفى كامل يكشف كواليس الواقعة: «ابني كان السبب في نشره»

كشف عازف الأورج أحمد شاكر، صاحب الفيديو المتداول الذي ظهر فيه نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل خلال جلسة تحقيق داخل النقابة، تفاصيل الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن ابنه كان السبب الرئيسي وراء قراره بنشر الفيديو.

وكتب أحمد شاكر عبر حسابه على “فيسبوك”: “أنا اللي نشرت الفيديو بعدما شافه ابني، وعنده 6 سنين، وسألني: مين الراجل اللي بيشتمك يا بابا وإنت ساكت؟ وقتها حسيت إني صغرت في نظره، فقررت أنشر الفيديو رغم معرفتي إني هتحمل تبعات كتير، وضحيت بنفسي وسمعتي”.

وأضاف أن بداية الأزمة تعود إلى منشور عبر “فيسبوك”، بعد نقاش مع أحد زملائه حول دور النقابة، مشيرًا إلى أنه قال له: “كلم مصطفى كامل مش مصطفى صاحبك”، قبل أن يدخل مصطفى كامل على التعليقات ويكتب أنه سيتم تحويله للتحقيق.

وأوضح «شاكر» أن جلسة التحقيق استمرت نحو ساعة ونصف، لافتًا إلى أن الحديث لم يقتصر على المنشور، بل تطرّق إلى مناداته للنقيب باسمه دون استخدام لقب “سيادة النقيب”، إلى جانب الحديث عن محافظة الشرقية والانتخابات، مؤكدًا أنه لم يرد خلال التحقيق لوجود الفنان حلمي عبد الباقي.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء التحقيق اصطحبه مصطفى كامل إلى مكتبه وقام بتقبيل رأسه، إلا أنه أخبره بأنه يشعر بأنه أصبح “كبش فداء” بسبب موقف أبناء محافظة الشرقية من انتخابات النقابة، مضيفًا أن الواقعة مر عليها أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يدخل مقر النقابة.

مصطفى كامل يرد على الجدل

من جانبه، علق مصطفى كامل على الفيديو المتداول، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى أهالي محافظة الشرقية، وقال: “والله معرفش إيه اللي حصل، وبقالي 48 ساعة منمتش بسبب الموضوع، ومش قادر أصدق إنه ييجي يوم يقال فيه إني أسيء لأي جزء من مصر”.

وأوضح أن الفيديو يعود إلى عام 2022، وتم تصويره خلال جلسة تحقيق داخل النقابة، مؤكدًا أن حديثه كان في إطار العمل النقابي ولم يكن موجهًا إلى أهالي الشرقية.

كما أكد نقيب المهن الموسيقية أن المقطع المتداول جرى تصويره خلسة منذ أربع سنوات، وتم اجتزاؤه وإخراجه من سياقه، ما تسبب في إثارة حالة الجدل الأخيرة، مشددًا على أن تصريحاته لم تكن تستهدف الإساءة إلى أبناء محافظة الشرقية.