ياسمين عبد العزيز تشارك صورًا من العرض الخاص لـ”خلي بالك من نفسك” في الكويت

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها أحدث صور من كواليس حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “خلي بالك من نفسك”، والذي أقيم في دولة الكويت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين في الصور برفقة الفنان أحمد السقا، وعلقت قائلة: “حضور العرض العالمي الأول لفيلم خلي بالك من نفسك في صالات سينيسكيب في دولة الكويت.”

قصة فيلم “خلي بالك من نفسك”

يجمع الفيلم بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشهد تجدد التعاون الفني بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، إلى جانب الفنانة لبلبة، في عمل تدور أحداثه حول فتاة قوية ومستقلة تدخل بشكل مفاجئ إلى حياة شخصية يجسدها أحمد السقا، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والمواقف غير المتوقعة.

ويقدم أحمد السقا خلال الأحداث شخصية مقدم برنامج إذاعي متخصص في تقديم النصائح العاطفية، قبل أن تتغير حياته تمامًا مع تصاعد الأحداث.

أبطال الفيلم وموعد عرضه

يشارك في بطولة فيلم “خلي بالك من نفسك” كل من أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في دور السينما المصرية اعتبارًا من 22 يوليو