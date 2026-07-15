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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط 600 لتر من زيوت الطعام مجهولة المصدر

المخالفات التموينية
المخالفات التموينية
أ ش أ

واصلت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات التموينية وحماية صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.

وشنت إدارة تموين العامرية، حملات مكثفة برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة وبإشراف محمد الشافعي، رئيس الرقابة، أسفرت عن تحرير محضر لحيازة 600 لتر من زيوت الطعام مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، شملت محضرين لتوقف مخبزين بلديين عن العمل دون الحصول على إذن مسبق من التموين، و3 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضرًا لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا لعدم وجود سجل التفتيش، ومحضرين لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز، ومحضرين لعدم وجود لوحة بيانات بالمخبز، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق، للتصدي لكافة المخالفات التموينية وضبط السلع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على جودة وسلامة السلع المتداولة.

إدارة تموين العامرية بالإسكندرية المخالفات التموينية المخابز البلدية الأسواق

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