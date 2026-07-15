قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل: غدا بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة
مدبولي: تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.. وخطة لخفض الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد
الزمالك ينتصر قانونيًا.. حفظ شكوى زيزو المُطالب فيها بـ82 مليون جنيه
شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس
مدبولي: محطة الضبعة النووية ستسترد تكلفتها خلال 12 عامًا
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام
بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»
مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

يسرا محنوش
يسرا محنوش
تقى الجيزاوي

أطلقت النجمة التونسية يسرا محنوش مساء اليوم أغنيتها الجديدة "حواليا ناس" باللهجة المصرية على جميع المنصات الرقمية وعبر قناتها الرسمية على يوتيوب بالتعاون مع مهندس الصوت هاني محروس.


وتأتي "حواليا ناس" كمحطة جديدة في علاقة يسرا الخاصة بالجمهور المصري بعد سلسلة نجاحات رسخت حضورها باللهجة المصرية في أعمال "بفكر فيك" و"أنا عمري" و"ملكة جمال الكون".

وتقدم يسرا في " حواليا ناس" مزيجاً طربياً معاصراً يجمع بين صدق النص وقوة الأداء التي تميزت بها على مدار مسيرتها مع بصمة هاني محروس الموسيقية التي طبعت أعمال كبار نجوم الوطن العربي.

أغنية "حواليا ناس"

"حواليا ناس"من كلمات هيثم سليم ولحن محمدي وتوزيع موسيقي أحمد أمين أما الميكس والماستر فكانا بتوقيع هاني محروس وإنتاج ان چي ميوزيك برودكشن وتم تصوير الكليب مع المخرج نضال هاني بأسلوب بصري يواكب طاقة يسرا الجديدة.


وعن تعاونه مع يسرا محنوش قال هاني محروس : "يسرا صوت استثنائي لا يتكرر و راهنا في 'حواليا ناس' على تقديمها بشكل جديد ومباشر باللهجة المصرية لأن لديها امتداداً طبيعياً في وجدان الجمهور المصري والعربي واشتغلنا من أول كلمة حتى آخر تفصيلة في الميكس والماستر بهدف صناعة عمل صادق يبقى ويعيش مع الناس".

وعلقت يسرا قائلة : "كنت أنتظر عملاً مصرياً متكاملاً منذ فترة، و'حواليا ناس' لمستني من أول سماع أثناء التسجيل شعرت أنها ستصل إلى القلوب بسرعة و شكراً لهاني على دعمه وثقته وأتمنى أن تجد الأغنية طريقها إلى الجمهور كما وجدت طريقها إليّ".

من جانبه قال المخرج نضال هاني: "حرصنا في الإخراج على ترجمة روح الكلمة المصرية بصورة بصرية عصرية تعكس طاقة يسرا وتبرز تفاعلها الصادق والمباشر مع جمهورها في مصر".

يسرا محنوش

المعروف ان يسرا محنوش مطربة تونسية عربية تلقب بـ"سيدة الطرب" لخامتها الصوتية القوية وأدائها الرصين و انطلقت إلى الواجهة العربية من خلال مشاركتها المميزة في الموسم الأول من برنامج "The Voice" عام 2012 ضمن فريق الفنان كاظم الساهر.

ويضم رصيدها الفني أعمالاً واسعة الانتشار منها "أعمل فيا" ودويتو "عندي فكرة" مع النجم المغربي سعد لمجرد إلى جانب تجاربها المصرية الناجحة.

وتواصل يسرا من خلال "حواليا ناس" تأكيد حضورها القوي في الساحة الغنائية العربية، عبر لون موسيقي يجمع بين الأصالة والتجديد.

يسرا محنوش حواليا ناس هاني محروس اغانى يسرا محنوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

ترشيحاتنا

البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر يبحث مع "شباب الغردقة الحر" مشروعاتهم التنموية لتعزيز المشاركة المجتمعية

رئيس شركة مياة المنوفية

جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من محطات مياة الشرب بالمنوفية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

خلال لقائه أعضاء النواب والشيوخ.. محافظ الجيزة يبحث ملفات الخدمات التعليمية والصحية والبيئية بالبدرشين والعياط

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد