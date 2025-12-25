يسرا محنوش: "ملكة جمال الكون" أفضل رسالة للمرأة في العام الجديد

تستعد الفنانة التونسية يسرا محنوش بعد قليل لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ملكة جمال الكون"، والتي تشكل خطوة جديد لها باللهجة المصرية ، من خلال عمل غنائي درامي يحمل طابعًا عاطفيًا قويًا.

"ملكة جمال الكون " من كلمات :سارة فرج، ألحان :عمر منير، وتوزيع: عباس الصباح، وتأتي ضمن توجه فني واضح من يسرا نحو تكثيف حضورها في الأغنية المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح اللافت الذي حققته في تجربتها السابقة بأغنية "بفكر فيك".

وكانت أغنية "بفكر فيك" قد شكّلت نقطة تحوّل مهمة في مشوار يسرا داخل السوق المصري، وذلك بعد تخطيها حاجز ٨٧ مليون مشاهدة، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وأسهمت في إبراز خامة صوتها وإحساسها العالي، ما جعل الجمهور المصري يتقبّلها ويطالب بالمزيد من الأعمال باللهجة المصرية.

وقالت يسرا: أن أغنية" ملكة جمال الكون " قريبة جدًا من قلبي، لأنها دراما صادقة ومليانة إحساس.

وأضافت: النجاح اللي شوفته مع "بفكر فيك" شجّعني أكمّل وأغني مصري أكتر، والجمهور المصري كان داعم ومشجع بشكل جميل جدًا. أتمنى الأغنية توصل للناس بنفس الإحساس اللي اتعملت بيه.

وأكدت أن الكليب يحمل رسالة قوية لكل أمراة عانت من التعامل مع شخص نرجسي حاول أن يقهرها ويهزم جمال داخلها ويحطم قوتها .