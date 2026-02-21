قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار اليوم في مصر مساء السبت 21 فبراير 2026
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
بالصور

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

تقى الجيزاوي

لفتت الفنانة آيتن عامر الأنظار بقوة خلال ظهورها الأول في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، بعدما ظهرت بشخصية شيماء الفتاة التي تعمل في مدبح، في دور مختلف وجريء نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.


تميز أداء آيتن عامر بالعفوية والواقعية، خاصة مع ظهورها من دون مكياج تقريبًا، في إطلالة تعكس ملامح الفتاة الشعبية البسيطة، وهو ما اعتبره الجمهور خطوة جريئة تعكس ثقتها في أدواتها التمثيلية وحرصها على تقديم الشخصية بشكل صادق بعيدًا عن أي تجميل .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الشخصية بشكل لافت، مشيدين بقدرة آيتن على التنوع والخروج من الأدوار التقليدية، مؤكدين أن دور شيماء يعد إضافة مهمة في مسيرتها الفنية، ويبرهن على نضجها واختيارها لأدوار تحمل أبعادًا مختلفة، خاصة أن الجمهور اعتبره دور يحمل طابع الكوميديا من آيتن .

وجاء ظهور شيماء عندما اقترح أصدقاء مودى الشخصية الذي يجسدها الفنان ياسر جلال خلال العمل، بالارتباط من شيماء، معتبرين أنها الزوجة المناسبة له، وبالفعل وضعوا خطة للتقريب بينهما، في محاولة لدفعه للتعرف عليها عن قرب، وتتصاعد الأحداث عندما يتعرض عدد من الشباب لشيماء محاولين مضايقتها، ليتدخل مودي مدافعًا عنها، إلا أن المفاجأة تأتي برد فعلها القوي، إذ تبادر بضربهم بنفسها في مشهد كشف عن طبيعة شخصيتها القوية والجريئة، ما أثار دهشة مودي واستغرابه من شجاعتها وصلابتها.

ومع تطور العلاقة، يتوجه مودي إلى والدها الذي يجسد شخصيته الفنان محسن منصور ووالدتها التي تجسدها الفنانة سلوى عثمان، طالبًا يدها في إطار درامي يحمل العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.


يعرض مسلسل كلهم بيحبوا مودى حصرياً على قناة ON فى تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة فى تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة OON دراما فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:30 صباحاً، كما يعرض على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، آيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026.

آيتن عامر مسلسل كلهم بيحبوا مودي ابطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

