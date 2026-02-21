بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

لفتت الفنانة آيتن عامر الأنظار بقوة خلال ظهورها الأول في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، بعدما ظهرت بشخصية شيماء الفتاة التي تعمل في مدبح، في دور مختلف وجريء نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.



تميز أداء آيتن عامر بالعفوية والواقعية، خاصة مع ظهورها من دون مكياج تقريبًا، في إطلالة تعكس ملامح الفتاة الشعبية البسيطة، وهو ما اعتبره الجمهور خطوة جريئة تعكس ثقتها في أدواتها التمثيلية وحرصها على تقديم الشخصية بشكل صادق بعيدًا عن أي تجميل .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الشخصية بشكل لافت، مشيدين بقدرة آيتن على التنوع والخروج من الأدوار التقليدية، مؤكدين أن دور شيماء يعد إضافة مهمة في مسيرتها الفنية، ويبرهن على نضجها واختيارها لأدوار تحمل أبعادًا مختلفة، خاصة أن الجمهور اعتبره دور يحمل طابع الكوميديا من آيتن .

وجاء ظهور شيماء عندما اقترح أصدقاء مودى الشخصية الذي يجسدها الفنان ياسر جلال خلال العمل، بالارتباط من شيماء، معتبرين أنها الزوجة المناسبة له، وبالفعل وضعوا خطة للتقريب بينهما، في محاولة لدفعه للتعرف عليها عن قرب، وتتصاعد الأحداث عندما يتعرض عدد من الشباب لشيماء محاولين مضايقتها، ليتدخل مودي مدافعًا عنها، إلا أن المفاجأة تأتي برد فعلها القوي، إذ تبادر بضربهم بنفسها في مشهد كشف عن طبيعة شخصيتها القوية والجريئة، ما أثار دهشة مودي واستغرابه من شجاعتها وصلابتها.

ومع تطور العلاقة، يتوجه مودي إلى والدها الذي يجسد شخصيته الفنان محسن منصور ووالدتها التي تجسدها الفنانة سلوى عثمان، طالبًا يدها في إطار درامي يحمل العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.



يعرض مسلسل كلهم بيحبوا مودى حصرياً على قناة ON فى تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة فى تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة OON دراما فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:30 صباحاً، كما يعرض على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، آيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026.