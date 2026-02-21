استقرار سعر الدولار اليوم في مصر مساء السبت 21 فبراير 2026

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات مساء اليوم السبت 21 فبراير 2026، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سعر الصرف في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تتعلق بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تواصل دعم تدفقات النقد الأجنبي في البلاد.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، خاصة مع استقرار الطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات السبت نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس المستويات التي سجلها خلال آخر تحديثات اليوم، دون تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار الذي يشهده منذ بداية تعاملات اليوم، وهو ما يعكس توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس نطاق التداول المستقر مقارنة بباقي البنوك العاملة في السوق.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، وهو من أقل مستويات الشراء المسجلة بين البنوك خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، ليتماشى مع متوسط الأسعار السائدة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، ليأتي ضمن نطاق الأسعار المستقرة التي سجلتها البنوك المختلفة.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

تعكس أسعار الدولار المعلنة في مختلف البنوك حالة من الاستقرار النسبي، حيث تدور جميعها حول مستويات متقاربة، وهو ما يشير إلى استقرار سوق الصرف وعدم وجود ضغوط كبيرة على العملة الأجنبية خلال تعاملات اليوم. ويُعد هذا التوازن مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السياسات النقدية، وقدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يدعم الاقتصاد

في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن استمرار الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات شهر نوفمبر 2025 نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 39.9% مقارنة بنوفمبر 2024، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في تدفقات النقد الأجنبي، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

أهمية تحويلات العاملين بالخارج في دعم الجنيه

تُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي. كما تلعب دورًا محوريًا في تقليل الضغوط على سوق الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تدفق تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استقرار السياسات النقدية، من شأنه أن يدعم استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات محدودة للتذبذب في حال حدوث متغيرات عالمية مفاجئة.

وفي المجمل، يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في مصر حالة من التوازن في سوق الصرف، مدعومة بتحسن مؤشرات النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره النقدي خلال المرحلة الحالية.