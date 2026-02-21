رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم السبت 21-2-2026 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مع مستهل التعاملات المسائية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، دون تسجيل أي تغييرات جديدة في أسعار الصرف، وسط حالة من الهدوء في حركة التداول.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي حافظ عليه الدولار خلال تعاملات الأيام الماضية، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق النقد الأجنبي.







سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، دون أي تغيير مقارنة بآخر تحديث.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر نفس مستويات البنك الأهلي، عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر السعر في بنك البركة عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل أقل سعر للدولار داخل بنك قناة السويس عند 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار نتيجة توقف التعاملات الرسمية بالبنوك بسبب الإجازة الأسبوعية، حيث عادة ما تشهد الأسواق حالة من الثبات لحين عودة العمل المصرفي.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال مؤتمر صحفي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 37.5 مليار دولار بزيادة 42% عن العام الماضي فى هذا الوقت.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.



مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي