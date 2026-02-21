قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

تقى الجيزاوي

يواصل مسلسل «على قد الحب» تصدره للترند مع عرض الحلقة الثالثة، مع إشادة كبيرة من الجمهور بالسيناريو وأبطال العمل، وقد شهدت الحلقة تصاعدًا ملحوظًا في الصراع الدرامي وتطورات نفسية عميقة في مسار البطلة.

بدأت الحلقة بزيادة حدة المواجهة بين مريم، التي تجسدها النجمة نيللي كريم، وبين خصمها ضمن الأحداث الذي يؤديه أحمد سعيد عبد الغني، حيث اتسعت دائرة الخلاف بينهما في إطار من التوتر والغموض.

وفي المقابل، شهدت الحلقة تطورًا لافتًا في العلاقة بين مريم والشيف الذي يجسد شخصيته شريف سلامة، إذ ازدادت العلاقة بينهما توطدًا، في مشاهد حملت قدرًا من الدفء الإنساني وسط أجواء مشحونة بالأزمات.

وتعرضت مريم لضغوط نفسية حادة بعد تعثرات متتالية في مشروعها الجديد، لتُفاجأ بأن شخصًا مجهولًا استخدم هاتفها وأرسل رسالة إلى فريق عملها يخبرهم فيها بأنها تستعد للاستغناء عن عدد من الموظفين، ما تسبب في حالة ارتباك وغضب داخل المكتب، وزاد من عزلتها وشعورها بفقدان السيطرة.

واختُتمت الحلقة بإشارة إيجابية، بعدما ظهرت مريم وهي تفكر في إصلاح علاقتها بصديقتها سارة، التي تقدم دورها مها نصار، في خطوة قد تعيد لها جزءًا من توازنها المفقود.

الحلقة الثالثة أكدت أن «على قد الحب» يسير بخط درامي متصاعد، يجمع بين الصراع النفسي والرومانسية والأزمات المهنية، ما يجعله من أبرز الأعمال الاجتماعية التي تحظى بمتابعة واسعة هذا الموسم.

مسلسل «على قد الحب» بطولة ، نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

