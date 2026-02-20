قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "على قد الحب" العديد من الاحداث التشويقية واستمرار مريم فى الهلاوس التى تتعرض لها .

والتى من ابرزها ، تقارب بين مريم (نيللي كريم) وكريم (شريف سلامة) بعد ان اخبرته بأنها لم تقدم بلاغ ضد المطعم الخاص به وساعدها فى انهاء الأزمة الى حدثت لها بعد ان ارسلت رسالة بالخطأ تبلغ فيها الموظفين بأن سيتم استباعدهم.
- محاولة مريم (نيللي كريم) لمصالحة صديقتها ومديرة أعمالها سارة (مها نصار) ولكن تتفاجيء بوجود طليق مريم (أحمد سعيد عبد الغني) اسفل عقار سارة.

مسلسل على قد الحب

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.

على قد الحب نيللي كريم شريف سلامة

