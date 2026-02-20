غدا.. محاكمة الفنان محمود حجازي في اتهامه بالتعدي على زوجته

تنظر المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي في القضية المتهم فيها بالتعدي على زوجته، غدًا السبت.

وسبق أن أخلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية؛ بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابات بها، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من زوجة الفنان، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء داخل مسكنهما بمدينة 6 أكتوبر؛ ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات، وفق ما ورد بأقوالها أمام جهات التحقيق.

وعقب البلاغ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث جرى الفحص وإجراء التحريات اللازمة، والتي توصلت إلى أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات أسرية، دون وجود شبهة جنائية أخرى.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية، مع استمرار فحص التحريات؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.