عاجل
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري

علا محمد

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على أداء اللاعبين في مبارايات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الدردير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الفرق كلها متغديه بط ومحشي".


نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك وحرس الحدود بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري NILE.

وشهدت الدقائق الأولى خطورة من جانب حرس الحدود، الذي كاد أن يفتتح التسجيل لولا تألق المهدي سليمان، حارس الزمالك، الذي أنقذ فريقه من هدف محقق.

كما أطلق أوكا، لاعب حرس الحدود، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن محمود حمدي «الونش» تدخل في اللحظة الأخيرة وشتت الكرة من على خط المرمى، ليحافظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 27، ارتكب دفاع الزمالك خطأ كاد أن يكلف الفريق هدفًا، بعدما مرر المهدي سليمان كرة قصيرة إلى «الونش»، الذي أعاد تمريرها بشكل خاطئ، مستغلًا لاعب الحرس الهفوة، لكن غياب التركيز حال دون ترجمة الفرصة إلى هدف.

ورد الزمالك بمحاولة خطيرة في الدقيقة 30، بعد انطلاقة مميزة من خوان بيزيرا، لتصل الكرة إلى محمود بنتايج الذي أرسل عرضية قابلها محمد شحاتة بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وقبل نهاية الشوط، وتحديدًا في الدقيقة 44، تعرض محمود بنتايج لتدخل قوي كاد أن يتسبب في إصابة خطيرة، إلا أن اللاعب المغربي واصل المباراة دون مشكلات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الناقد الرياضي عمرو الدردير عمرو الدردير الدوري المصري الممتاز الزمالك بيراميدز حرس الحدود

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لبطل إفريقيا كريم الريس بعد تعرضه لوعكة صحية

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لبطل إفريقيا كريم الريس | تفاصيل

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار أعمال سحب تجمعات مياه البحر من حرم الشاطىء

إجراء جديد في بورفؤاد بعد مد مياه الشاطئ وغرق المدينة

إقبال المصلين

أجواء مباركة .. إقبال على صلاة التراويح بمسجد النصر في كفر الشيخ| صور

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

