فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على أداء اللاعبين في مبارايات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الدردير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الفرق كلها متغديه بط ومحشي".



نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك وحرس الحدود بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري NILE.

وشهدت الدقائق الأولى خطورة من جانب حرس الحدود، الذي كاد أن يفتتح التسجيل لولا تألق المهدي سليمان، حارس الزمالك، الذي أنقذ فريقه من هدف محقق.

كما أطلق أوكا، لاعب حرس الحدود، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن محمود حمدي «الونش» تدخل في اللحظة الأخيرة وشتت الكرة من على خط المرمى، ليحافظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 27، ارتكب دفاع الزمالك خطأ كاد أن يكلف الفريق هدفًا، بعدما مرر المهدي سليمان كرة قصيرة إلى «الونش»، الذي أعاد تمريرها بشكل خاطئ، مستغلًا لاعب الحرس الهفوة، لكن غياب التركيز حال دون ترجمة الفرصة إلى هدف.

ورد الزمالك بمحاولة خطيرة في الدقيقة 30، بعد انطلاقة مميزة من خوان بيزيرا، لتصل الكرة إلى محمود بنتايج الذي أرسل عرضية قابلها محمد شحاتة بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وقبل نهاية الشوط، وتحديدًا في الدقيقة 44، تعرض محمود بنتايج لتدخل قوي كاد أن يتسبب في إصابة خطيرة، إلا أن اللاعب المغربي واصل المباراة دون مشكلات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.