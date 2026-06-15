قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس الإماراتي تأتي في سياق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر والإمارات، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر على مختلف المستويات.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين المصري والإماراتي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات ستشهد أيضًا التشاور وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس حرص البلدين على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات ذات الأولوية.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.