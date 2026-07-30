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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
سعيد فراج   -  
تصوير أحمد رمضان

حل الفنان سمسم شهاب، ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة لتكريمه عن أحدث أغانيه «أنا العريس» ومسيرته الفنية الطويلة في الطرب الشعبي. 

وخلال الندوة، تحدث سمسم شهاب، عن كواليس كليب أنا العريس، والجانب الخفي في شخصيته التي لا يعرفها الجمهور وهي تنعكس طابع أغانيه الحزينة الشهيرة على شخصيته أم لا؟. 

كما تطرق سمسم شهاب، إلى كواليس عمله مع الفنان محمد رمضان، مسبقًا في فيلم الألماني، وغناء «تاعب روحي» في أحداث الفيلم.

وتحدث سمسم شهاب، عن انتشار أغاني المهرجانات، وهل هي تطور للغناء الشعبي أم لا؟. 

وسوف ينشر موقع صدى البلد الإخباري، فيديوهات هذه الندوة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والصفحة الرسمية على فيسبوك، تباعًا. 

سمسم شهاب 

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحمل عنوان "أنا العريس"، وهي من كلمات وليد رياض، وألحان سمسم شهاب، وتوزيع موسيقي لأشرف البرنس، وتحت إشراف مستشارته الإعلامية هاجر حسام الدين، وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب.

وتأتي الأغنية الجديدة في قالب موسيقي "لايت" يناسب أجواء الإحتفالات؛ حيث حرص الفنان سمسم على تقديم هذا العمل الفني كهدية لكل عريس وعروسة، وتحية لكل الأهل والأصدقاء الذين يشاركونهم ليلة العمر، مستهدفاً من خلالها بث طاقة إيجابية ومبهجة في حفلات الزفاف.

أغاني سمسم شهاب 

يذكر أن شهاب كان قد طرح في شهر رمضان الماضي كليباً غنائياً بعنوان "رمضان يجمعنا"، وهو من كلمات وألحان حسين الأرماني، وتوزيع موسيقي لمعتز عادل، وتحت إشراف مستشارته الإعلامية هاجر حسام الدين، وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب. وجاءت الأغنية كعمل غنائي يحمل روح الشهر الكريم ولمة الأهل والأحباب بإحساس صادق وكلمات قريبة من القلب تعكس أجواء المحبة والدفء والذكريات الجميلة.

سمسم شهاب أغاني سمسم شهاب الفنان سمسم شهاب أعمال سمسم شهاب

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أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

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