قبل اختيار الكلية .. تطوير التعليم يطلق اختبارًا لقياس ميول الطلاب وربطها بسوق العمل

أكدت رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أهمية أن يتعرف الطالب على قدراته وميوله التعليمية قبل تحديد مساره الأكاديمي والمهني، مشيرة إلى إطلاق الصندوق اختبارًا للتوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني، بهدف مساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات تعليمية تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم واحتياجات سوق العمل.

وقالت شرف، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن الاختبار يهدف إلى تقديم تقييم يساعد الطالب على فهم نقاط القوة والميول التي يتميز بها، بما يدعم اختياره للتخصص الدراسي والمجال المهني المناسب.

اختبار لقياس الميول والمهارات

أوضحت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن اختبار التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني يقيس ميول الطالب، ومهارات التفكير، والمعارف التي يتميز بها، مؤكدة أن الاختبار متاح عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به.

وأضافت أن الاختبار يعتمد على مجموعة من أفضل الاختبارات المستخدمة عالميًا، مع تطويرها وتقديمها في إطار يتناسب مع السياق المصري، بما يراعي طبيعة البيئة التعليمية واحتياجات الطلاب داخل مصر.

رسوم رمزية وإجابات صادقة

وأكدت شرف أن الاختبار يُقدم مقابل رسوم رمزية للغاية، موضحة أنه اختبار تشخيصي يهدف إلى مساعدة الطالب على اكتشاف قدراته وميوله، وليس اختبارًا للنجاح أو الرسوب.

وشددت على ضرورة أن يجيب الطالب عن الأسئلة بصدق ودون محاولة اختيار إجابات يعتقد أنها الأفضل، لأن دقة النتيجة تعتمد بشكل أساسي على مدى تعبير الإجابات عن اهتماماته وقدراته الحقيقية.

مرصد دولي يرصد ملايين الوظائف

وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن الصندوق يمتلك مرصدًا دوليًا لسوق العمل، يضم بيانات ومعلومات مرتبطة بنحو 9 ملايين وظيفة حول العالم.

وأوضحت أن المرصد يقدم تصورًا لخريطة التعليم الحالية، إلى جانب متابعة اتجاهات سوق العمل والوظائف المستقبلية على المستوى الدولي، بما يساعد على ربط المسارات التعليمية بالمهارات المطلوبة وفرص العمل المتوقعة.

ربط التعليم باحتياجات المستقبل

ولفتت شرف إلى أهمية الاستفادة من البيانات المرتبطة بسوق العمل في توجيه الطلاب، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الوظائف والتخصصات نتيجة التطور التكنولوجي وظهور مجالات مهنية جديدة.

وأكدت أن التعرف المبكر على قدرات الطالب وميوله يمكن أن يساعده في اختيار مسار تعليمي أكثر توافقًا مع إمكاناته، ويقلل من احتمالات الالتحاق بتخصصات لا تتناسب مع اهتماماته أو أهدافه المهنية.

أُنشئ صندوق تطوير التعليم عام 2004، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويعمل على دعم تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات التنمية وسوق العمل. وأشارت رشا شرف إلى أن مشروعات الصندوق بدأت في عام 2024، ضمن توجه يركز على تطوير مسارات تعليمية ومهنية أكثر ارتباطًا بالمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا.