الرعب تحول إلى بطولة .. مواطن يحمل 6 أفاعي بعد القضاء عليها في أسيوط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا، ظهر خلاله أحد المواطنين وهو يستعرض عدداً من الأفاعي بعد تمكنه من القضاء عليها في إحدى المناطق التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأظهر الفيديو المواطن وهو يحمل الأفاعي التي قال إنها بلغت 6 أفاعٍ، مؤكدًا أنه تمكن من التخلص منها بعد ظهورها بالقرب من المنطقة السكنية، في مشهد لاقى تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين، الذين أشاد بعضهم بشجاعته، بينما دعا آخرون إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع الزواحف الخطرة بشكل فردي.

وينصح المختصون بعدم محاولة الإمساك بالأفاعي أو قتلها بشكل فردي، مع ضرورة الابتعاد عنها وإبلاغ الجهات المختصة للتعامل معها بالطرق الآمنة، خاصة أن بعض الأنواع السامة قد تتسبب لدغاتها في مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.