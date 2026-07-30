حزب الحرية: الشفافية المصرية في إدارة حادث ميناء دمياط تعكس ثقة الدولة في مؤسساتها

أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية، أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية حادث ميناء دمياط تؤكد امتلاكها مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع المستجدات بكفاءة واحترافية، مشيدة بإعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بشفافية وفي التوقيت المناسب، بما يعكس نهجًا ثابتًا يقوم على الوضوح والمصارحة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويبعث برسائل طمأنة تؤكد قدرتها على حماية أمنها القومي وإدارة الأزمات بحكمة.

سرعة تحرك أجهزة الدولة

وأضافت أن سرعة تحرك أجهزة الدولة والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة جسدا نموذجًا للدولة الحديثة التي تعتمد على العمل المؤسسي، مشيرة إلى أن التعامل المسؤول مع الحدث حال دون استغلاله في نشر الشائعات أو ترويج روايات تستهدف إثارة البلبلة أو التشكيك في قدرة الدولة على إدارة المواقف الاستثنائية.

وأشادت سلامة بالأداء المهني للإعلام المصري، مؤكدة أنه انحاز للحقيقة واعتمد على المصادر الرسمية، وتعامل مع القضية باعتبارها ملفًا يمس الأمن القومي، بعيدًا عن الإثارة أو التسرع.

وأوضحت أن الإعلام الوطني أثبت أنه شريك رئيسي في ترسيخ الوعي العام، وحماية المجتمع من حملات التضليل، وأن الإعلام الذي يبني الثقة ويساند مؤسسات الدولة في أوقات الأزمات يمثل أحد أهم أدوات صون الاستقرار الوطني.

وأكدت أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية أن ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة يفرض تعزيز وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشددة على أن السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتسم بالحكمة والاتزان، وترتكز على حماية الأمن القومي، والحفاظ على استقرار الدولة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يخدم مصالح مصر ويعزز الأمن الإقليمي.

مصر تمتلك الوعي الشعبي

واختتمت أمل سلامة بيانها بالتأكيد على أن مصر تمتلك من الوعي الشعبي، وصلابة مؤسساتها، وخبرة قيادتها السياسية، ما يمكنها من إفشال أي محاولات تستهدف جرها إلى دائرة الصراع أو النيل من استقرارها، مشددة على أن التكاتف الوطني، والالتزام بالمسؤولية في الخطاب العام، سيظلان الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته في مواجهة مختلف التحديات، قائلة : اللهم احفظ مصر وشعبها.