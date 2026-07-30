تشيلسي يتصدر.. تعرف على أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا خلال آخر 5 مواسم

كشفت إحصائية حديثة عن حجم الإنفاق الذي قامت به أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر خمسة مواسم في ظل سباق متواصل لتدعيم الصفوف بأبرز الصفقات إلا أن الأرقام تؤكد أن الإنفاق المالي وحده لا يكفل تحقيق البطولات.

تشيلسي في الصدارة

جاء تشيلسي على رأس قائمة أكثر أندية البريميرليج إنفاقا خلال آخر خمسة مواسم، بعدما بلغ صافي إنفاقه 900 مليون يورو ليحتل المركز الأول بفارق ملحوظ عن أقرب منافسيه.

توتنهام ومانشستر يونايتد في المراكز الأولى

واحتل توتنهام هوتسبير المركز الثاني بصافي إنفاق بلغ 795 مليون يورو، في حين جاء مانشستر يونايتد ثالثًا بعدما وصلت قيمة صافي إنفاقه إلى 713 مليون يورو ما يعكس حجم الاستثمارات التي ضخها الناديان في سوق الانتقالات.

أرسنال والسيتي يكملان القائمة

وحل أرسنال في المركز الرابع بصافي إنفاق بلغ 675 مليون يورو بينما جاء مانشستر سيتي خامسا بـ562 مليون يورو رغم النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق على المستوى المحلي والقاري خلال السنوات الأخيرة.

ترتيب أكثر الأندية إنفاقًا

- تشيلسي: 900 مليون يورو.

- توتنهام هوتسبير: 795 مليون يورو.

- مانشستر يونايتد: 713 مليون يورو.

- أرسنال: 675 مليون يورو.

- مانشستر سيتي: 562 مليون يورو.

الإنفاق ليس الطريق الوحيد للنجاح

ورغم المبالغ الضخمة التي أنفقتها الأندية الإنجليزية فإن النتائج على أرض الملعب أثبتت أن النجاح لا يرتبط بحجم الإنفاق فقط بل يعتمد على جودة الصفقات وحسن توظيف اللاعبين والاستقرار الفني وهي عوامل تبقى الفيصل الحقيقي في سباق المنافسة على البطولات.