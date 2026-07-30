قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين
مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا
الشكل اتغير خالص.. رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يتصدر.. تعرف على أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا خلال آخر 5 مواسم

تشيلسي
تشيلسي
منتصر الرفاعي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت إحصائية حديثة عن حجم الإنفاق الذي قامت به أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر خمسة مواسم في ظل سباق متواصل لتدعيم الصفوف بأبرز الصفقات إلا أن الأرقام تؤكد أن الإنفاق المالي وحده لا يكفل تحقيق البطولات.

تشيلسي في الصدارة

جاء تشيلسي على رأس قائمة أكثر أندية البريميرليج إنفاقا خلال آخر خمسة مواسم، بعدما بلغ صافي إنفاقه 900 مليون يورو ليحتل المركز الأول بفارق ملحوظ عن أقرب منافسيه.

توتنهام ومانشستر يونايتد في المراكز الأولى

واحتل توتنهام هوتسبير المركز الثاني بصافي إنفاق بلغ 795 مليون يورو، في حين جاء مانشستر يونايتد ثالثًا بعدما وصلت قيمة صافي إنفاقه إلى 713 مليون يورو ما يعكس حجم الاستثمارات التي ضخها الناديان في سوق الانتقالات.

أرسنال والسيتي يكملان القائمة

وحل أرسنال في المركز الرابع بصافي إنفاق بلغ 675 مليون يورو بينما جاء مانشستر سيتي خامسا بـ562 مليون يورو رغم النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق على المستوى المحلي والقاري خلال السنوات الأخيرة.

ترتيب أكثر الأندية إنفاقًا

- تشيلسي: 900 مليون يورو.

- توتنهام هوتسبير: 795 مليون يورو.

- مانشستر يونايتد: 713 مليون يورو.

- أرسنال: 675 مليون يورو.

- مانشستر سيتي: 562 مليون يورو.

الإنفاق ليس الطريق الوحيد للنجاح

ورغم المبالغ الضخمة التي أنفقتها الأندية الإنجليزية فإن النتائج على أرض الملعب أثبتت أن النجاح لا يرتبط بحجم الإنفاق فقط بل يعتمد على جودة الصفقات وحسن توظيف اللاعبين والاستقرار الفني وهي عوامل تبقى الفيصل الحقيقي في سباق المنافسة على البطولات.

تشيلسي توتنهام هوتسبير مانشستر يونايتد أرسنال مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري

محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في تشجير ورفع كفاءة إنارة الطريق الدائري

ريم

قلبي محروق على بنتي.. والدة طالبة البحيرة تكشف مفاجآت بعد حصول نجلتها على 15% بالثانوية العامة

ليس بالمجموع وحده.. نجوم سقطوا في سباق درجات الثانوية وأصبحوا أيقونات للنجاح

ليس بالمجموع وحده.. نجوم سقطوا في سباق درجات الثانوية العامة

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد