بالشورت.. ظهور غريب للسيناتور فيترمان أمام نتنياهو يقلب وسائل التواصل الاجتماعي

أثار لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السيناتور الأمريكي جون فيترمان تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتداء الأخير سروالًا قصيرًا وطريقة جلوسه خلال اللقاء الذي جمعهما في الولايات المتحدة.

وجلس السيناتور الأمريكي جون فيترمان واضعًا ساقًا فوق الأخرى ومنشغلًا بهاتفه المحمول خلال جزء من اللقاء.

وفي وقت لاحق ، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لم يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - خلال اجتماعهما - باستئناف الهجمات على إيران ، مشيرا إلى أنه بحثا خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع.

ونقلت إيه بي سي نيوز عن نتنياهو القول: من الخيارات التي بحثتها مع الرئيس ترامب مواصلة حصار مضيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية، مضيفا “ لم أضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب عليه فعله”.

وختم نتنياهو تصريحاته : لم يكن ممكنا التنبؤ بمدى قدرة إيران على تحويل التجارة عبر هرمز لورقة ضغط أو سلاح.