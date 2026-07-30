خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين

مدبولي يؤكد أهمية وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية فضلاً عن دعم الربط الكهربائي بين البلدين



الدبيبة: حريصون على دعم الاستثمارات المشتركة في البلدين وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في ليبيا.

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، بمقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الليبي؛ إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي، ووليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، ومحمد بن غلبون، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ومصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الحكومة، ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.



واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب برئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، والوفد المُرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة خلال الفترة الراهنة، ومشيراً إلى أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلال لقائه بالوفد الليبي صباح اليوم، عُمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز تلك العلاقات على النحو الذي يُحقق المصالح المشتركة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية دعم العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، والعمل على تطويرها بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذا الالتزام بما تم التوافق عليه خلال لقاء السيد الرئيس صباح اليوم من ضرورة دعم العلاقات الثنائية وتفعيل اللجنة المُشتركة بين البلدين.

دعم شبكة الربط الكهربائي

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع ليبيا الشقيقة في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، وتكرير المُنتجات البترولية، إلى جانب دعم شبكة الربط الكهربائي، لافتاً إلى أهمية البدء في تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات التنفيذية في البلدين؛ في ملف الطاقة.



وتناول الدكتور مصطفى مدبولي جهود الدولة المصرية في تحقيق الربط الكهربائي مع الدول المُجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وليبيا الشقيقة، وهو ما يسهم في دعم تبادل الطاقة بين البلدان العربية الشقيقة، مشيراً أيضاً إلى إمكانات التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مجال إنتاج الأسمدة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أهمية وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية، فضلاً عن دعم الربط الكهربائي بين البلدين.



بدوره، أعرب عبد الحميد الدبيبة، عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المُشترك بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.



كما أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر لا سيما في قطاع الطاقة، لافتاً كذلك إلى ما يتم تقديمه من أوجه الرعاية للجالية المصرية في ليبيا الشقيقة.

وأكد عبد الحميد الدبيبة، حرص ليبيا على دعم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في ليبيا خاصة في مجال البناء والتشييد.



كما أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة أهمية التعاون لتطوير شبكة الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية في البلدين خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون في مجال المنتجات البترولية والتكرير والغاز الطبيعي، بجانب الاستكشافات البترولية.



واقترح عبد الحميد الدبيبة، عقد مُنتدى للشركات المصرية والليبية؛ لبحث وعرض فرص التعاون المُشترك، وكذلك إقامة معرض للشركات في البلدين.



وشهد اللقاء مُداخلات لعددٍ من وزراء ومسئولي الوفدين المصري والليبي، حيث أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين، وعقد اللجنة المُشتركة في أقرب وقت ممكن، كما تحرص على توسيع قاعدة تواجد الشركات المصرية للمُساهمة في تنفيذ المشروعات الكُبرى التي تتطلع لتنفيذها ليبيا الشقيقة.



كما تناول وزير الخارجية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية لرعاية الجالية الليبية الشقيقة في مصر، فضلاً عن أهمية التنسيق بين الجانبين لدعم ليبيا الشقيقة، في إطار المحافل الدولية وفي كافة الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الدول الكبرى.



من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، كما تناول المهندس كريم بدوي أوجه التعاون المشترك الحالي بين البلدين، واللقاءات التي عقدت لدعم التعاون بين الجانبين لاسيما في مجال الغاز الطبيعي.



بدوره، أشار مسعود سليمان، إلى مجالات واقتراحات التعاون بين البلدين في مجال النفط، والغاز الطبيعي، والاستكشافات البترولية، موضحاً أيضاً إمكانية التنسيق والتعاون في مجال إنتاج الأسمدة.