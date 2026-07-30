وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»

أكدت باكستان، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران "لا تزال مستمرة"، رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مشددة على أنها تبذل "كل ما في وسعها" لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت بوساطة إسلام آباد في يونيو الماضي، والتي جرى تعليقها جراء تجدد الضربات المتبادلة بين الجانبين، وفقا لـ"العربية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أنداربي، في إحاطة صحافية، إن بلاده تعمل على إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم، مضيفاً أن باكستان تشجع البلدين على "الالتزام الكامل بتعهداتهما بإجراء مباحثات فنية" بموجب هذه المذكرة، في وقت يتركز فيه التفاوض على خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

من جهتها، أفادت مصادر "العربية"، بأن الوسطاء يعملون على التوصل لاتفاق لوقف النار بين إيران وأمريكا.

غير أنها أوضحت أن الوساطة لم تفضِ حتى الآن لنتائج ملموسة لوقف التصعيد بين الجانبين.

أتت التصريحات الباكستانية في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ "موجة مكثفة" من الضربات استمرت ساعتين، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مقرات قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيّرة وقدرات بحرية، رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه قوات أميركية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن العملية التي استغرقت ساعتين، الخميس، "استهدفت تقليصاً جديداً للتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأميركية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".