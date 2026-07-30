قبل أن يتحول الشاحن إلى كارثة.. أخطاء كهربائية بسيطة تهدد منزلك بالحرائق

مع زيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية داخل المنازل، تتزايد مخاطر الاستخدام الخاطئ للشواحن والمشتركات الكهربائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما قد يؤدي إلى تلف الأجهزة أو اندلاع حرائق تهدد سلامة المواطنين.

حذر الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، من أن الاستخدام غير الصحيح للشواحن الكهربائية والمشتركات متعددة الفتحات قد يتسبب في اندلاع حرائق داخل المنازل، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وضع الشاحن في أماكن ترتفع بها درجات الحرارة، مثل بجوار البوتاجاز أو الفرن الكهربائي أو جهاز الأير فراير، قد يؤدي إلى تلف مكوناته الداخلية واحتمالية انفجاره.

استخدام الشاحن المناسب لكل جهاز يحمي من المخاطر

وأشار خبير الطاقة الكهربائية إلى أن من أبرز الأخطاء الشائعة استخدام شاحن التابلت لشحن الهاتف المحمول أو العكس، موضحًا أن تشابه أشكال الشواحن لا يعني أنها متطابقة في القدرة الكهربائية أو مناسبة لجميع الأجهزة.

وأكد ضرورة استخدام الشاحن المخصص لكل جهاز وفق المواصفات الفنية المطلوبة، مع تمييز الشواحن داخل المنزل لتجنب استخدامها بشكل خاطئ.

تحذير من الحرارة وأشعة الشمس

وأضاف الشناوي أن ترك الشواحن تحت أشعة الشمس المباشرة أو في أماكن مرتفعة الحرارة يؤدي إلى تلف المكونات الإلكترونية، وقد يتسبب في ذوبان الأسلاك وظهور رائحة احتراق، وهي من العلامات التي تشير إلى بداية تعرض الشاحن للتلف.

وشدد على أهمية التعامل مع هذه العلامات بجدية، وعدم الاستمرار في استخدام الشاحن عند ملاحظة أي تغيرات في حالته أو أدائه.

الشواحن مجهولة المصدر خطر داخل المنزل

وحذر خبير الطاقة من شراء الشواحن المقلدة أو مجهولة المصدر، موضحًا أن الخامات المستخدمة في تصنيعها غالبًا لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يزيد من احتمالات انصهارها وحدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق.

كما نصح بعدم ترك الهاتف متصلًا بالشاحن أثناء مغادرة المنزل، لتقليل احتمالات وقوع أي مشكلة كهربائية في غياب أفراد الأسرة.

اختيار المشترك الكهربائي المناسب يمنع الحوادث

وفيما يتعلق بالمشتركات الكهربائية، أكد الشناوي ضرورة اختيار المشترك وفقًا لطبيعة الأجهزة التي سيتم تشغيلها، مشيرًا إلى أن الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، مثل الأفران الكهربائية وأجهزة الأير فراير والغسالات، تحتاج إلى مشتركات ذات قدرة تحمل أعلى.

وحذر من توصيل مشترك كهربائي داخل مشترك آخر، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يؤدي إلى زيادة الأحمال وارتفاع حرارة الأسلاك، ما يرفع احتمالات حدوث حرائق داخل المنازل.